استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في اريحا وطولكرم

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 24 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، عن استشهاد الشاب محمد حناوي (22 عاما)، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت المخيم وحاصرت المنزل الذي كان يتواجد فيه الشاب حناوي، وأصابته بالرصاص الحي، قبل اعتقاله، ليعلن عن استشهاده لاحقاً متأثراً بإصابته.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، عن استشهاد الشاب عامر نزار خير الله (27 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة في 17 من الشهر الجاري.

وكان الشهيد خير الله، أصيب بقصف طائرة مسيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم طولكرم، وتم نقله الى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله لخطوره حالته، قبل أن يعلن عن استشهاده اليوم.

وباستشهاد خير الله يرتفع عدد شهداء محافظة وطولكرم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول الماضي إلى 43 شهيداً.

--(بترا)

م ف/م ق/أس

24/11/2023 13:22:14

