استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في اريحا وطولكرم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 24 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، عن استشهاد الشاب محمد حناوي (22 عاما)، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.
وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت المخيم وحاصرت المنزل الذي كان يتواجد فيه الشاب حناوي، وأصابته بالرصاص الحي، قبل اعتقاله، ليعلن عن استشهاده لاحقاً متأثراً بإصابته.
كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، عن استشهاد الشاب عامر نزار خير الله (27 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة في 17 من الشهر الجاري.
وكان الشهيد خير الله، أصيب بقصف طائرة مسيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم طولكرم، وتم نقله الى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله لخطوره حالته، قبل أن يعلن عن استشهاده اليوم.
وباستشهاد خير الله يرتفع عدد شهداء محافظة وطولكرم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول الماضي إلى 43 شهيداً.
--(بترا)
م ف/م ق/أس
24/11/2023 13:22:14
MENAFN24112023000117011021ID1107482424
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