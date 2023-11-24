فتح معبر رفح لعودة فلسطينيين عالقين في مصر إلى غزة

فتح معبر رفح لعودة فلسطينيين عالقين في مصر إلى غزة
التاريخ
11/24/2023 2:46:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 24 تشرين الثاني (بترا)- أكدت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، بدء عودة الفلسطينيين الذين كانوا عالقين في مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وكانت هيئة المعابر الفلسطينية، أعلنت أمس أنه سيتم اعتبارا من صباح الجمعة، عودة المواطنين الفلسطينيين إلى القطاع، عبر رفح، وسيخصص يوم الجمعة، للموجودين في سيناء، ويوم السبت للموجودين في القاهرة.
--(بترا)
أ ش/م د/أس
24/11/2023 12:43:24
MENAFN24112023000117011021ID1107482423
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