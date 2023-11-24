فتح معبر رفح لعودة فلسطينيين عالقين في مصر إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 24 تشرين الثاني (بترا)- أكدت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، بدء عودة الفلسطينيين الذين كانوا عالقين في مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وكانت هيئة المعابر الفلسطينية، أعلنت أمس أنه سيتم اعتبارا من صباح الجمعة، عودة المواطنين الفلسطينيين إلى القطاع، عبر رفح، وسيخصص يوم الجمعة، للموجودين في سيناء، ويوم السبت للموجودين في القاهرة.

--(بترا)

أ ش/م د/أس

24/11/2023 12:43:24