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شهيدان مع بدء سريان الهدنة في قطاع غزة

11/24/2023 2:46:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 24 تشرين الثاني (بترا)- استشهد مواطنان وأصيب العشرات، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه مواطنين حاولوا العودة إلى منازلهم في شمال غزة.
وساد الهدوء الحذر والترقب بين صفوف المواطنين الفلسطينيين، مع بدء سريان الهدنة صباحًا في مختلف أنحاء غزة، فيما توقفت عمليات القصف وحركة الطائرات الإسرائيلية فوق القطاع.
وخرج المواطنون في شمال وجنوب قطاع غزة الى الشوارع لتنفس الصعداء حتى لفترة مؤقتة، كما توجه مئات المواطنين الى مفترق نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى جنوب وشمال في محاولة منهم للعودة إلى بيوتهم.
ومع بدء سريان التهدئة يأمل الفلسطينيون بانتهاء العدوان وعودتهم إلى منازلهم وإعمار ما دمره الاحتلال من بيوت ومقومات للحياة، وإدخال الاحتياجات والمواد لاستمرار الحياة.
--(بترا)
أش/م د/أس
24/11/2023 12:33:33

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