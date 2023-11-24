شهيدان مع بدء سريان الهدنة في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 24 تشرين الثاني (بترا)- استشهد مواطنان وأصيب العشرات، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه مواطنين حاولوا العودة إلى منازلهم في شمال غزة.
وساد الهدوء الحذر والترقب بين صفوف المواطنين الفلسطينيين، مع بدء سريان الهدنة صباحًا في مختلف أنحاء غزة، فيما توقفت عمليات القصف وحركة الطائرات الإسرائيلية فوق القطاع.
وخرج المواطنون في شمال وجنوب قطاع غزة الى الشوارع لتنفس الصعداء حتى لفترة مؤقتة، كما توجه مئات المواطنين الى مفترق نتساريم الذي يقسم قطاع غزة إلى جنوب وشمال في محاولة منهم للعودة إلى بيوتهم.
ومع بدء سريان التهدئة يأمل الفلسطينيون بانتهاء العدوان وعودتهم إلى منازلهم وإعمار ما دمره الاحتلال من بيوت ومقومات للحياة، وإدخال الاحتياجات والمواد لاستمرار الحياة.
--(بترا)
أش/م د/أس
24/11/2023 12:33:33
MENAFN24112023000117011021ID1107482422
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