تعرف على إصدارات الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى

MENAFN - Youm7) يصدر مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوى ثلاثة إصدارات خلال دورته الثامنة، وأول تلك الإصدارات كتاب "د. سميرة محسن .. الأستاذة الأكاديمية .. متعددة المواهب " بقلم الدكتور/ عمرو دوارة، يتناول مسيرتها الفنية ويتطرق لعدد كبير من أعمالها المسرحية، فالكتاب توثيق لتجربة تلك الفنانة القديرة.

كتاب آخر يصدره المهرجان بعنوان "كتاب الأبحاث والنصوص الفائزين" تحرير وتقديم محمد أحمد كامل، وهذا الكتاب ينشر الأبحاث العلمية والنصوص المسرحية الفائزة في مسابقتى " د. أبو الحسن سلام للبحث العلمى" و"مسابقة د. مصطفى سليم للتأليف المسرحى"، أما الأصدر الثالث فهو "دليل المهرجان" إعداد وتحرير : عز الدين حافظ وترجمة حنان عز الدين والإخراج الفني لعلي عبد الرحمن، وهو يشمل كل المعلومات عن الدورة الثامنة بما فيها العروض ولجان التحكيم والمكرمين وغيرها من ملفات المهرجان في دورته الثامنة.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 نوفمبر حتى 30 نوفمبر، وتحمل الدورة اسم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادرعباسي ، وتديرالمهرجان الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.