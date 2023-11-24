شاهد إطلالة الفنانة صفية العمري في عمان

MENAFN - Youm7) شاركت الفنانة صفية العمري جمهورها بصورة خلال تواجدها في عمان، وعلقت قائلة:" من الجبل الأخضر الرائع الجمال بسلطنة عمان أهنئ الشعب العماني بالعيد الوطني للسلطنة حفظها الله".

صفية العمرى اشتهرت عبر مسيرة فنية طويلة لعبت فيها أهم الأدوار ما بين السينما والدراما، والتى شهدت علامات بارزة لأحد أهم الممثلات اللاتى اشتهرت بجمالها وموهبتها الكبيرة.

صفية العمرى أو نازك السلحدار كما يحلو لعشاقها تسميتها شهدت فى حياتها محطات عديدة واشتركت مع أبرز النجوم على الساحة، لكنها دوماً ما تتطرق إلى قصة لكواليس مشهد من أحد أهم أفلامها، وهو البيه البوا مع الراحل أحمد زكى ، وتحديداً حينما صفعها على وجهها.

صفية العمرى عبرت عن تأثرها من هذا المشهد بقولها: "لسه حاسة إن أصابع أحمد زكى معلمة على وشى حتى الآن، بسبب ضربه لى بقوة".

وأضافت بخصوص الفيلم : "العمل كان ممتعا للغاية، وكان مليئا بمشاهد مميزة، وكل كواليسه كانت لطيفة للغاية وكوميدية، فكلنا كعاملين فيه استمتعنا فيه".

اشتركت الفنانة صفية العمر بالعديد من الأعمال المهمة خلال مسيرتها، منها مسلسل ليالى الحلمية التى تألقت فيه بشدة، بجانب مسلسل أحلام الفتى الطائر، هوانم جاردن سيتى، الأصدقاء وغيرها من الأعمال المهمة.







