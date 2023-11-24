شاهد إطلالة الفنانة صفية العمري في عمان

(MENAFN
- Youm7) شاركت الفنانة صفية العمري جمهورها بصورة خلال تواجدها في عمان، وعلقت قائلة:" من الجبل الأخضر الرائع الجمال بسلطنة عمان أهنئ الشعب العماني بالعيد الوطني للسلطنة حفظها الله".
صفية العمرى اشتهرت عبر مسيرة فنية طويلة لعبت فيها أهم الأدوار ما بين السينما والدراما، والتى شهدت علامات بارزة لأحد أهم الممثلات اللاتى اشتهرت بجمالها وموهبتها الكبيرة.
صفية العمرى أو نازك السلحدار كما يحلو لعشاقها تسميتها شهدت فى حياتها محطات عديدة واشتركت مع أبرز النجوم على الساحة، لكنها دوماً ما تتطرق إلى قصة لكواليس مشهد من أحد أهم أفلامها، وهو البيه البوا مع الراحل أحمد زكى ، وتحديداً حينما صفعها على وجهها.
صفية العمرى عبرت عن تأثرها من هذا المشهد بقولها: "لسه حاسة إن أصابع أحمد زكى معلمة على وشى حتى الآن، بسبب ضربه لى بقوة".
وأضافت بخصوص الفيلم : "العمل كان ممتعا للغاية، وكان مليئا بمشاهد مميزة، وكل كواليسه كانت لطيفة للغاية وكوميدية، فكلنا كعاملين فيه استمتعنا فيه".
اشتركت الفنانة صفية العمر بالعديد من الأعمال المهمة خلال مسيرتها، منها مسلسل ليالى الحلمية التى تألقت فيه بشدة، بجانب مسلسل أحلام الفتى الطائر، هوانم جاردن سيتى، الأصدقاء وغيرها من الأعمال المهمة.
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