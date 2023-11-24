دور العرض المصرية تستقبل الفيلم الأجنبي Napoleon

(MENAFN
- Youm7) استقبلت دور العرض السينمائى المصرية الفيلم الأجنبي
Napoleon، والذى يدور حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.
فيلم
Napoleon
من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.
ويقدم مخرج الفيلم ريدلى سكوت، الذي لا يُعد غريبًا على أفلام الملاحم ومشاهد المعارك والحركة بأفلامه السابقة، ومنها "مملكة السماء"، الذي تناول فترة الحروب الصليبية وانتصارات صلاح الدين الأيوبى، في فيلمه الجديد عن "نابليون" 6 معارك مهمة خاضها القائد الفرنسى المعروف تاريخيًّا بمعاركه الدموية.
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