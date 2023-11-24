دور العرض المصرية تستقبل الفيلم الأجنبي Napoleon

فيلم

Napoleon

من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.

ويقدم مخرج الفيلم ريدلى سكوت، الذي لا يُعد غريبًا على أفلام الملاحم ومشاهد المعارك والحركة بأفلامه السابقة، ومنها "مملكة السماء"، الذي تناول فترة الحروب الصليبية وانتصارات صلاح الدين الأيوبى، في فيلمه الجديد عن "نابليون" 6 معارك مهمة خاضها القائد الفرنسى المعروف تاريخيًّا بمعاركه الدموية.