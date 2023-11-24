-->

Friday, 24 November 2023 11:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


علي الحجار يروي قصته مع الرسم في بداية حياته

11/24/2023 2:46:06 PM
(MENAFN- Youm7) روى النجم علي الحجار خلال لقائه مع الإعلامى محمود سعد في برنامج كامل العدد الذى يذاع على قناة سى بى سى قصته مع فن الرسم، وقال إنه تعلم فن الرسم من صغره، حيث كان يرسم الحلاق الخاص به ب 10 قروش، وبعض من أفراد منطقته، وبعد دخوله كلية فنون جميلة تعرف على أحد المحلات بمنطقة الزمالك، وبدأ يبيع اللوحة ب 15 جنيها.


وشارك علي الحجار في فعاليات مؤتمر تحيا مصر وفلسطين، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قدم أغنية من فوق سابع سما.


وتقول كلمات الأغنية التي تتحدث عن القضية الفلسطينية ونصرتها: من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث، وإن فاتت سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس، أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال، ولأجل أرض اختارها رب مايمسهاش خناس، عايزين يصفوا حلم أمة بتحلمه لسنين، ويفرقوا الشمل اللي ما يقدر عليه القادرين .











MENAFN24112023000132011024ID1107482417

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث