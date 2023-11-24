علي الحجار يروي قصته مع الرسم في بداية حياته

(MENAFN
- Youm7) روى النجم علي الحجار خلال لقائه مع الإعلامى محمود سعد في برنامج كامل العدد الذى يذاع على قناة سى بى سى قصته مع فن الرسم، وقال إنه تعلم فن الرسم من صغره، حيث كان يرسم الحلاق الخاص به ب 10 قروش، وبعض من أفراد منطقته، وبعد دخوله كلية فنون جميلة تعرف على أحد المحلات بمنطقة الزمالك، وبدأ يبيع اللوحة ب 15 جنيها.
وشارك علي الحجار في فعاليات مؤتمر تحيا مصر وفلسطين، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قدم أغنية من فوق سابع سما.
وتقول كلمات الأغنية التي تتحدث عن القضية الفلسطينية ونصرتها: من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث، وإن فاتت سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس، أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال، ولأجل أرض اختارها رب مايمسهاش خناس، عايزين يصفوا حلم أمة بتحلمه لسنين، ويفرقوا الشمل اللي ما يقدر عليه القادرين .
MENAFN24112023000132011024ID1107482417
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.