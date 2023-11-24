علي الحجار يروي قصته مع الرسم في بداية حياته

MENAFN - Youm7) روى النجم علي الحجار خلال لقائه مع الإعلامى محمود سعد في برنامج كامل العدد الذى يذاع على قناة سى بى سى قصته مع فن الرسم، وقال إنه تعلم فن الرسم من صغره، حيث كان يرسم الحلاق الخاص به ب 10 قروش، وبعض من أفراد منطقته، وبعد دخوله كلية فنون جميلة تعرف على أحد المحلات بمنطقة الزمالك، وبدأ يبيع اللوحة ب 15 جنيها.





وشارك علي الحجار في فعاليات مؤتمر تحيا مصر وفلسطين، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قدم أغنية من فوق سابع سما.





وتقول كلمات الأغنية التي تتحدث عن القضية الفلسطينية ونصرتها: من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث، وإن فاتت سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس، أبطال تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال، ولأجل أرض اختارها رب مايمسهاش خناس، عايزين يصفوا حلم أمة بتحلمه لسنين، ويفرقوا الشمل اللي ما يقدر عليه القادرين .















