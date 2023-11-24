الجريدى.. أطفال أسوان يصنعون مركبا فى ساعة ويغنون بلغات العالم (فيديو)

MENAFN - Youm7) أسوانبطبيعتها مدينة جميلة وبسيطة ولها طابع خاص متميز، وبسبب طبيعة سكانها المختلفة تجد عاداتهم وتقاليدهم تحمل روح البساطة والتلقائية، وهذا ما يفعله أطفال أسوان، فهناك إرث توارثته الأجيال واحدا تلو الآخر، ومنها مسابقة الجريدى، حيث يقوم الأطفال بصناعة مراكبهم بأنفسهم، فتكون قاربا صغيرا يحمل طفلا أو اثنين على الأكثر، وهذا ما تعنيه كلمة "الجريدى" باللهجة النوبية.

الأطفال ينزلون المراكب في النيل

منذ فترة وجيزة تبنت وزارة الشباب والرياضة تلك اللعبة، حيث قامت بوضع قوانين لها وتنظيمها لتحمى الأطفال من أي خطر قد يتعرضون له، يقول أحمد عادل دهب صاحب الأحد عشر عامًا:" إننا نصنع الجريدى من الطبيعة، نحضر الصفيح ونقطعه بالطول ثم نحضر الخشب ونضعه عليه بشكل معين حتى لا يجرح الصفيح أيدينا اثناء التجديف، ثم نحضر البلك ونقوم بدهانه على الصفيح فيعطينا نعومة ويغطى أي فتحتات داخل المركب، أما عن التجديف فيكون بقطعتين من الخشب صغيرتين، مدة صناعة المركب ساعة أو ساعتين، وتابع الطفل"أنا عملت المركب بتاعتى في ساعة وسمتها الكنج بدر".

الأطفال ينتظرون البدء في المسابقة





أما محمد حسن فؤاد عمره 11 سنة فقال:" لما الجريدى بتاعى بيحصل له أي حاجة أنا بصلحة بإيدى، وبنزل به في النيل سواء في أيام المدرسة و أيام الأجازة، لكن في أيام كتير بننزل بعد العصر نعمل مسابقات كتيرة، أنا اتعلمت منها حاجات كتير منها إزاى أصنع مركب صغير، واتعلمت الصبر، واتعلمت اشجع صاحبى لما يكسب ومازعلش، واتعلمت أحسن من نفسي، احنا بنقضى وقت طويل مع بعض بتكلم ونضحك ونلعب".

الأطفال يجهزون الجريدى للمسابقة





والتقط الطفل عصام محمود

13 سنة الحديث قائلًا: "أصبحت المسابقة الآن تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، هم من ينظم لنا المسابقة وفي أغلب الأحيان يكونون معنا أثناء المسابقة ويقدمون لنا هدايا، منها الكتب المفيدة والألعاب التي تنمى العقل مثل الشطرنج، والمهم أنهم يعلموننا السباحة ويعطونا حدودا للعب حتى لا تكون هناك خطورة على حياتنا".





الأطفال على الشط النيل مع المراكب





وقال راوى عبد الفتاح طفل عمره 12 سنة :" احنا اتعلمنا من الكبار اللى سبقونا كل حاجة، وخاصة الأغانى اللى بنغنيها للسواح لما بيجوا عندنا، بنغنى أغانى إنجليزية وإسبانية وفرنساوى، أحنا بنحفظ الأغانى وبنغنيها للسياح عشان ينبسطوا ويجوا عندنا أسوان تانى، كما أحنا بنستفاد بنتعلم اللغات التانية، أحنا كما بنغنى لهم أغانى نوبي بتاعتنا الجميلة وبينبسطوا بها أوى".





وعن أحلام الصغار التي أطلقوا لها العنان فلا فارق بينها، فجميعهم يتمنون أن يملكون مراكب كبيرة يسافرون بها إلى بلاد العالم.

أحمد عادل دهب





الأطفال أثناء المسابقة





الأطفال تتنافس على الفوز





الأطفال داخل المراكب





الأطفال داخل مياه النيل





الأطفال على الشط النيل مع المراكب





الأطفال يجهزون الجريدى للمسابقة





الأطفال ينتظرون البدء في المسابقة





الأطفال ينزلون المراكب في النيل





عصام محمود





محمد حسن





يد طفل تقوم بمسح المركب











