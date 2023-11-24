4 خطوات للاستفادة والتوفير بشكل مثالي في فترات العروض والخصومات

MENAFN - Youm7) تعتبر فترات العروض والخصومات فرصًا هامة للاستفادة من تخفيضات الأسعار وشراء المنتجات بتكلفة أقل، يُقدم العديد من التجار والمتاجر عروضًا وتخفيضات خلال فترات محددة في السنة، مثل الجمعة البيضاء والتخفيضات في نهاية كل موسم. إذا تم استغلال فترات العروض بشكل جيد، يمكن للأفراد شراء المنتجات بتكلفة أقل وتحقيق توفير مالي يعود عليهم بالفائدة في المستقبل. ولتحقيق أفضل استفادة إليك هذه النصائح من موقع"wikihow": تحديد الميزانية

عند ذهابك إلى التسوق أول شىء عليك الأخذ به هو تحديد الأموال التي ستنفقها في هذه العروض، حتى تتابع المنتجات بشكل جيد، وتتمتع بالتسوق.



تحديد قائمة بالمشتريات

إعداد قائمة المشتريات مهم في توفير وقت تسوقك، وتجعلك تحصل على ما تريد بسهولة، وتجعلك

تتابع هذه المنتجات في المنزل ومعرفة الكمية التي تريد شراءها لتعرف أنك بالتأكيد ستستفيد من هذه العروض.

سوبر ماركت





تحديد أماكن المحلات

لتنظيم الوقت خلال التسوق، دون المنتجات التي تريد شراءها بترتيب الأماكن الخاصة بها، إذا كنت تريد شراء منتجات غذائية، ومنتجات العناية بالبشرة، حدد، فاستخدام في هذا الأمر خطة تتسم بالكفاءة في اقتناء المنتجات القليلة أولا، ثم الكثيرة في آخر التسوق.

عروض على الملابس





استخدام نهاية الموسم والعطلات

الشراء من عروض نهاية الموسم يجعلك تشعر بالسعادة، وتحقيق شراء منتجات أنت بحاجة إليها بتكلفة أقل.