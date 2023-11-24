قواعد إتيكيت مهمة في الزيارات خلال فصل الشتاء.. للضيوف وأصحاب البيت

MENAFN - Youm7) الكثيريتساءل عن كيف تكون الزيارة ناجحة ومقبولة لدى المضيفين، وخاصة في فصل الشتاء،وتعتبر الزيارة من ألطف ما يدل على الحب والود والتعاون بين الطرفين، لكن في الشتاء يوجد اختلاف في مواعيد الزيارة عن فصل الصيف، لذا نستعرض بعض القواعد التي وضعها الإتيكيت عند القيام بالزيارة في فصل الشتاء ،وفقًا لما أشارت إليه هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية.

تجمع عائليوقت الزيارة

قالت خبيرة الإتيكيت لـ اليوم السابع:" لا بد من متابعة حالة الجو من خلال موقع الأرصاد كي تختار الوقت المناسب، في حالة إذا كان الجو في حالة مستقرة، احرص على أن تكون الزيارة في وقت مناسب للتوقيت الشتوي بالإضافة إلى أن اليوم والساعة يفضل أن يكونوا من اختيارالمضيف، وعلى المضيف تجهيز أحذية خفيفة لكي يرتديها الضيف عند حضوره".

واجب الضيافة

أيضًا يجب تجهيز مكان استقبال الضيف وتحضير واجب الضيافة الذي يمتاز بالمشروبات الدافئة والمأكولات الساخنة والحلويات التى تمد الجسم بالطاقة، مع تزيينها وتحضيرها قبل موعد الزيارة حتى لا تترك صاحبة المنزل ضيوفها و تقضي وقتها كله في تحضير واجب الضيافة، أيضًا لا يصح أن تتم الزيارة في غرفة المعيشة، أو إحضار بطانيات و توزيعها على الضيوف مهما كان الجو باردًا، إلا إذا كانت الزيارة للأخوات أوالأقارب من الدرجة الأولى.

الحذاء داخل المنزل ممنوع

تابعت :"على الضيف انتقاء الملابس الراقية ، علما بأنه لا يصح أن يدخل المنزل وحذاؤه ملطخ بالأمطار ولكن ينبغي أن يكون جافاً و نظيفاً من اعلاه واسفله، و لا يصح أيضاً أن يدخل بالمظلة مفتوحة بحجة أنها تحتاج للتجفيف من ماء المطر

إنما ينبغي على الضيف غلق المظلة قبل الدخول لمنزل المضيفين، أيضاً يتحتم على الضيف خلع القبعة والوشاح و البالطو ووضعهم في مكان بجوار باب المنزل من الداخل، او إعطائهم لمستقبل الضيوف على الباب.

مدة الزيارة

أضافت: " يفضل أن تكون مدة الزيارة الشتوية ساعة واحدة وتزيد قليلا بطلب المضيفين والتمسك بإطالة الزيارة، أيضًا في حالة الإصابة بدور برد، لا يصح استخدام المنديل في إصدارأصوات غير راقية، أو العطس بدون حماية الفم بالمنديل، وإبعاد الوجه عن الآخرين بعض الشيء، واستخدام باطن الذراع للحماية من رذاذ العطس، لابد أن يهتم الضيف والمضيف بالاعتذارعن عدم اتمام الزيارة في حاله إصابة أحدهم بدور برد حتي وإن كان بسيطا، لحمايه الاخرين من انتقال العدوى، عند انتهاء الزيارة لا يصح

أن يقف أي طرف على باب المنزل وفتح موضوعات جديدة ،انما الوقوف للوداع الراقي الهادئ حتي لا نفسد على الجيران أوقاتهم وساعات نومهم.





رجا وزوجته في استقبال الضيوف







