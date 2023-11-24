قواعد إتيكيت مهمة في الزيارات خلال فصل الشتاء.. للضيوف وأصحاب البيت

(MENAFN
- Youm7) الكثيريتساءل عن كيف تكون الزيارة ناجحة ومقبولة لدى المضيفين، وخاصة في فصل الشتاء،
وتعتبر الزيارة من ألطف ما يدل على الحب والود والتعاون بين الطرفين، لكن في الشتاء يوجد اختلاف في مواعيد الزيارة عن فصل الصيف، لذا نستعرض بعض القواعد التي وضعها الإتيكيت عند القيام بالزيارة في فصل الشتاء ،
وفقًا لما أشارت إليه هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية.
تجمع عائلي
وقت الزيارة
قالت خبيرة الإتيكيت لـ اليوم السابع:" لا بد من متابعة حالة الجو من خلال موقع الأرصاد كي تختار الوقت المناسب، في حالة إذا كان الجو في حالة مستقرة، احرص على أن تكون الزيارة في وقت مناسب للتوقيت الشتوي بالإضافة إلى أن اليوم والساعة يفضل أن يكونوا من اختيارالمضيف، وعلى المضيف تجهيز أحذية خفيفة لكي يرتديها الضيف عند حضوره".
واجب الضيافة
أيضًا يجب تجهيز مكان استقبال الضيف وتحضير واجب الضيافة الذي يمتاز بالمشروبات الدافئة والمأكولات الساخنة والحلويات التى تمد الجسم بالطاقة، مع تزيينها وتحضيرها قبل موعد الزيارة حتى لا تترك صاحبة المنزل ضيوفها و تقضي وقتها كله في تحضير واجب الضيافة، أيضًا لا يصح أن تتم الزيارة في غرفة المعيشة، أو إحضار بطانيات و توزيعها على الضيوف مهما كان الجو باردًا، إلا إذا كانت الزيارة للأخوات أوالأقارب من الدرجة الأولى.
الحذاء داخل المنزل ممنوع
تابعت :"على الضيف انتقاء الملابس الراقية ، علما بأنه لا يصح أن يدخل المنزل وحذاؤه ملطخ بالأمطار ولكن ينبغي أن يكون جافاً و نظيفاً من اعلاه واسفله، و لا يصح أيضاً أن يدخل بالمظلة مفتوحة بحجة أنها تحتاج للتجفيف من ماء المطر
إنما ينبغي على الضيف غلق المظلة قبل الدخول لمنزل المضيفين، أيضاً يتحتم على الضيف خلع القبعة والوشاح و البالطو ووضعهم في مكان بجوار باب المنزل من الداخل، او إعطائهم لمستقبل الضيوف على الباب.
مدة الزيارة
أضافت: " يفضل أن تكون مدة الزيارة الشتوية ساعة واحدة وتزيد قليلا بطلب المضيفين والتمسك بإطالة الزيارة، أيضًا في حالة الإصابة بدور برد، لا يصح استخدام المنديل في إصدارأصوات غير راقية، أو العطس بدون حماية الفم بالمنديل، وإبعاد الوجه عن الآخرين بعض الشيء، واستخدام باطن الذراع للحماية من رذاذ العطس، لابد أن يهتم الضيف والمضيف بالاعتذارعن عدم اتمام الزيارة في حاله إصابة أحدهم بدور برد حتي وإن كان بسيطا، لحمايه الاخرين من انتقال العدوى، عند انتهاء الزيارة لا يصح
أن يقف أي طرف على باب المنزل وفتح موضوعات جديدة ،انما الوقوف للوداع الراقي الهادئ حتي لا نفسد على الجيران أوقاتهم وساعات نومهم.
رجا وزوجته في استقبال الضيوف
MENAFN24112023000132011024ID1107482414
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.