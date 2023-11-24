6 علامات تدل على أن حبيبك غير ناضج عاطفيا.. عيدي النظر في ارتباطك

MENAFN - Youm7) عندما يقرر شخص البحث عن شريك لاستكمال حياته معه، وتكوين أسرة، هناك بعض النقاط المهمة التي تكون أساس البحث، ومنها الأخلاق، والسيرة الطيبة، وأن يكونا متكافأين عاطفيا واجتماعيا، ولكن هناك فرصة أن الشخص يجد شريك حياته ولكنه لا يكون ناضجاً عاطفياً، وهذا قد يكون بمثابة خيبة الأمل، خاصة عندما يرتبط به ارتباطا وثيقا، حيث إن هؤلاء الأشخاص يجهلون، ويفتقرون إلى التعاطف، ويظهرون سلوكا متهورا، وسريعو الغضب، وهناك علامات أخرى لا تظهر إلى بعد المعاملات العميقة التي تدل على ذلك وإن وجدت فأنتِ تحتاجين وقتا إضافيا لمعرفة هذا الشخص بشكل أكبر، ونستعرضها وفقاً لما نشره موقع "Yourtangoo".

رجل ومرأة يتجنب المواقف الصعبة

يميل الشخص أو تحديداً الرجل غير الناضج عاطفياً إلى تجنب المواقف الصعبة، حيث إنه غير قادر عاطفيا على التفكير النقدي، أو عرض وجهة نظره، أو امتلاك الانفتاح الذهني للاستماع إلى ما يقوله الآخرون.

إنه لا يتعاطف

لا يتعاطف هذا الشخص مع مشاعر الآخرين ومشاعرهم وقد يبدو أنانيا، يتعلق الأمر دائمًا بتلبية احتياجاته، ونادرا ما يعتذر عن إيذاء الناس بأفعاله أو كلماته.

إنه يطالب بالاهتمام

من الإنساني أن نلتمس الاهتمام من الأشخاص الأكثر أهمية، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالأشخاص غير الناضجين عاطفيا، فإنهم يطلبون الاهتمام من الجميع، وعندما لا تتم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم يتصرفون بشكل سلبي.

علاقة عاطفية متنمر

إنه يلجأ إلى التنمر والتصرف بطريقة طفولية إذا لم تكن الأمور على ما يرام، حيث يدلي بتعليقات سيئة وينشر الإشاعات للانتقام من غروره المجروح.

دفاعي

الشخص غير الناضج عاطفيا لا يعترف بأخطائه فحسب، بل يصبح أيضا دفاعيا للغاية عند مواجهته، إنه يختلق حججا غير معقولة لتبرير أفعاله، بل ويلوم الشخص الذي يوجهه، وغير قادر على التعبير عن مشاعره.

لديه رهاب الالتزام

سواء كانت علاقة رومانسية أو مهنة، فإن الشخص غير الناضج عاطفيا يواجه صعوبة في الالتزام بأي شيء، حيث إنه دائما في حالة شك وخوف من المجهول، غالبا ما يخفي ذلك بحجة عيش حياة سعيدة لتجنب بذل جهد لبناء علاقة قوية أو مستقبل.

مشكلات عاطفية



