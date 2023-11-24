6 علامات تدل على أن حبيبك غير ناضج عاطفيا.. عيدي النظر في ارتباطك

(MENAFN
- Youm7) عندما يقرر شخص البحث عن شريك لاستكمال حياته معه، وتكوين أسرة، هناك بعض النقاط المهمة التي تكون أساس البحث، ومنها الأخلاق، والسيرة الطيبة، وأن يكونا متكافأين عاطفيا واجتماعيا، ولكن هناك فرصة أن الشخص يجد شريك حياته ولكنه لا يكون ناضجاً عاطفياً، وهذا قد يكون بمثابة خيبة الأمل، خاصة عندما يرتبط به ارتباطا وثيقا، حيث إن هؤلاء الأشخاص يجهلون، ويفتقرون إلى التعاطف، ويظهرون سلوكا متهورا، وسريعو الغضب، وهناك علامات أخرى لا تظهر إلى بعد المعاملات العميقة التي تدل على ذلك وإن وجدت فأنتِ تحتاجين وقتا إضافيا لمعرفة هذا الشخص بشكل أكبر، ونستعرضها وفقاً لما نشره موقع "Yourtangoo".
رجل ومرأة يتجنب المواقف الصعبة
يميل الشخص أو تحديداً الرجل غير الناضج عاطفياً إلى تجنب المواقف الصعبة، حيث إنه غير قادر عاطفيا على التفكير النقدي، أو عرض وجهة نظره، أو امتلاك الانفتاح الذهني للاستماع إلى ما يقوله الآخرون.
إنه لا يتعاطف
لا يتعاطف هذا الشخص مع مشاعر الآخرين ومشاعرهم وقد يبدو أنانيا، يتعلق الأمر دائمًا بتلبية احتياجاته، ونادرا ما يعتذر عن إيذاء الناس بأفعاله أو كلماته.
إنه يطالب بالاهتمام
من الإنساني أن نلتمس الاهتمام من الأشخاص الأكثر أهمية، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالأشخاص غير الناضجين عاطفيا، فإنهم يطلبون الاهتمام من الجميع، وعندما لا تتم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم يتصرفون بشكل سلبي.
علاقة عاطفية متنمر
إنه يلجأ إلى التنمر والتصرف بطريقة طفولية إذا لم تكن الأمور على ما يرام، حيث يدلي بتعليقات سيئة وينشر الإشاعات للانتقام من غروره المجروح.
دفاعي
الشخص غير الناضج عاطفيا لا يعترف بأخطائه فحسب، بل يصبح أيضا دفاعيا للغاية عند مواجهته، إنه يختلق حججا غير معقولة لتبرير أفعاله، بل ويلوم الشخص الذي يوجهه، وغير قادر على التعبير عن مشاعره.
لديه رهاب الالتزام
سواء كانت علاقة رومانسية أو مهنة، فإن الشخص غير الناضج عاطفيا يواجه صعوبة في الالتزام بأي شيء، حيث إنه دائما في حالة شك وخوف من المجهول، غالبا ما يخفي ذلك بحجة عيش حياة سعيدة لتجنب بذل جهد لبناء علاقة قوية أو مستقبل.
مشكلات عاطفية
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