أفكار لاستخدام اللون الأبيض في ديكور غرف النوم.. هدوء وشياكة

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- Youm7) توفر
غرفة النوم
البيضاء مظهرًا واضحًا ونظيفًا للمساحات الأكثر استخدامًا لدينا، ويضفي اللون المشرق نغمة مهدئة ويوفر قاعدة متعددة الاستخدامات لوضع طبقات من الألوان المميزة أو الظلال المحايدة التكميلية، ويمكنك
استخدام هذه الأفكار من موقع "Better home" كمصدر إلهام لإنشاء ملاذ هادئ خاص بك.
أفكار لغرفة نوم بيضاء لنوم مثالى وهادئ:
غرفة نوم خشبية باللون الأبيض:
اللون الأبيض يمنح الكثير من التوازن في المنزل خاصة عند تواجد أثاث من الخشب، فيمكن اختيار غرفة نوم بلون الجدار أبيض اللون، مع وضع فراش خشبى ريفى الطراز، مما يعطى تناسقا بين اللون الأبيض والخشب، بشكل مبهج وعصرى، واللون الأسود الموجود في المصباح والسجاد المزخرف طلة بسيطة مميزة.
غرفة نوم أبيض وخشبى
غرفة نوم بيضاء مع لمسة من اللون الأزرق:
غرفة النوم البيضاء من السهل وضع العديد من الألوان الإضافية، عن طريق اختيار الجدار باللون الأبيض ولون الفراش، مع ادخال اللون الأزرق للوسائد واللون البرتقالى للسجاد للحصول على شكل جمالى هادئ.
اللون الأبيض والأزرق والبرتقالى
غرفة باللون الأبيض والأسود:
يوجد فكرة أخرى وهى اختيار فراش باللون الأسود بأربعة أعمدة، مع ورق حائط دمشقى باللون الأبيض والأسود، لمظهر كلاسيكى متألق، يجمع مابين الفخامة والرقى، مع وضع بعض من الزرع في الغرفة للحصول على بعض من الحيوية والطبيعة.
غرفة نوم بالأبيض والأسود
غرفة نوم بيضاء مشرقة:
من السهل الحصول على بعض من الأفكار البسيطة المميزة، مثل تلوين الجدار باللون الأبيض الناصع، ليعكس الإضاءة، مع اختيار سرير بالألون الأبيض والفراش باللونين الرمادى والأصفر، للحصول على لمسة دافئة مميزة ومشرقة في نفس الوقت.
غرفة نوم بيضاء مشرقة
غرفة نوم بيضاء اللون حالمة مع ستائر شفافة:
لمحبى الرقة والنعومة
والهدوء يمكن أن يختار ذلك التصميم من خلال الحصول على غرفة نوم باللون الأبيض ناصعة، مع وضع ستائر بيضاء شفافة على على الفراش بالطراز الرومانى العتيق، ووضع الوسائد الملونة للحصول على مظهر تقليدى أكثر من رائع.
غرفة نوم حالمة
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