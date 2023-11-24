أفكار لاستخدام اللون الأبيض في ديكور غرف النوم.. هدوء وشياكة

MENAFN - Youm7) توفرغرفة النومالبيضاء مظهرًا واضحًا ونظيفًا للمساحات الأكثر استخدامًا لدينا، ويضفي اللون المشرق نغمة مهدئة ويوفر قاعدة متعددة الاستخدامات لوضع طبقات من الألوان المميزة أو الظلال المحايدة التكميلية، ويمكنكاستخدام هذه الأفكار من موقع "Better home" كمصدر إلهام لإنشاء ملاذ هادئ خاص بك.

أفكار لغرفة نوم بيضاء لنوم مثالى وهادئ:غرفة نوم خشبية باللون الأبيض:

اللون الأبيض يمنح الكثير من التوازن في المنزل خاصة عند تواجد أثاث من الخشب، فيمكن اختيار غرفة نوم بلون الجدار أبيض اللون، مع وضع فراش خشبى ريفى الطراز، مما يعطى تناسقا بين اللون الأبيض والخشب، بشكل مبهج وعصرى، واللون الأسود الموجود في المصباح والسجاد المزخرف طلة بسيطة مميزة.



غرفة نوم أبيض وخشبى

غرفة نوم بيضاء مع لمسة من اللون الأزرق:

غرفة النوم البيضاء من السهل وضع العديد من الألوان الإضافية، عن طريق اختيار الجدار باللون الأبيض ولون الفراش، مع ادخال اللون الأزرق للوسائد واللون البرتقالى للسجاد للحصول على شكل جمالى هادئ.



اللون الأبيض والأزرق والبرتقالى





غرفة باللون الأبيض والأسود:

يوجد فكرة أخرى وهى اختيار فراش باللون الأسود بأربعة أعمدة، مع ورق حائط دمشقى باللون الأبيض والأسود، لمظهر كلاسيكى متألق، يجمع مابين الفخامة والرقى، مع وضع بعض من الزرع في الغرفة للحصول على بعض من الحيوية والطبيعة.



غرفة نوم بالأبيض والأسود

غرفة نوم بيضاء مشرقة:

من السهل الحصول على بعض من الأفكار البسيطة المميزة، مثل تلوين الجدار باللون الأبيض الناصع، ليعكس الإضاءة، مع اختيار سرير بالألون الأبيض والفراش باللونين الرمادى والأصفر، للحصول على لمسة دافئة مميزة ومشرقة في نفس الوقت.



غرفة نوم بيضاء مشرقة

غرفة نوم بيضاء اللون حالمة مع ستائر شفافة:

لمحبى الرقة والنعومة

والهدوء يمكن أن يختار ذلك التصميم من خلال الحصول على غرفة نوم باللون الأبيض ناصعة، مع وضع ستائر بيضاء شفافة على على الفراش بالطراز الرومانى العتيق، ووضع الوسائد الملونة للحصول على مظهر تقليدى أكثر من رائع.

غرفة نوم حالمة



