أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر الذهب عيار 21 يصل إلى 2750 جنيها للجرام

MENAFN - Youm7) شهد اليوم الجمعة 24-11-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 2750 جنيهًا، وزيادة الإنفاق الفعلي على بند الدعم بالموازنة العامة للعام المالي الماضي بنسبة نمو 50.9% بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%.







سعر الذهب عيار 21 يسجل 2750 جنيها للجرام سجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2750 جنيهًا- وقت صياغة هذه السطور- وذلك مع تغيرات لحظية في سعر الذهب بالسوق المصري، وبلغ عيار 24 حوالي 3143 جنيها، وسجل عيار 18 حوالي 2357 جنيها، وعيار 14 سجل 1833 جنيها، والجنيه الذهب 22000 جنيها.يشهد الذهب تداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم الجمعة مع نهاية الأسبوع، بسبب عطلة الأسواق الأمريكية التي قللت من أحجام التداول في الأسواق المالية، بينما يقبل الذهب على تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن وجد الدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي.يتداول سعر الذهب الفوري- وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون- عند 1993 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى خلال جلسة أمس عند 1998 دولار للأونصة، بينما يتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.7% وكان قد سجل اعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع خلال تداولات الأسبوع عند 2007 دولار للأونصة.







وزير المالية: زيادة الإنفاق على الدعم بنسبة 50.9% خلال العام المالى الماضى كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بالموازنة العامة للعام المالي الماضي بنسبة نمو 50.9% بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%.أضاف وزير المالية، أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2023/2022 المنتهي في يونيه 2023، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، كما أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وارتفع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي بنسبة نمو 8.2%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9%.







مصر تعلن رفضها قطع الاتصالات بقطاع غزة أمام المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية أكد حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على دعم مصر الكامل وتضامنها مع الموقف الفلسطيني ورفضها التام لقطع وسائل الاتصالات والإنترنت وتدمير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات في قطاع غزة مما يهدد حماية وأمن المدنيين المتواجدين داخل القطاع.جاء ذلك خلال إلقاء المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كلمة مصر بالنيابة عن مجموعة الدول العربية، وذلك في الجلسة العامة الافتتاحية بالمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات.