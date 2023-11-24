انخفاض مبيعات سيارات الركوب الأوروبية إلى 7040 سيارة خلال 9 شهور

MENAFN - Youm7) كشف أحدث تقرير لمجلس معلومات السيارات " الأميك "، عن انخفاض مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الأوروبي، لتصل إلى 67.3% بإجمالي 7040 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى 30 سبتمبر لعام 2023 مقابل 21.558 ألف سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

ووفقًا لتقرير "أميك"، تراجعت مبيعات سيارات الركوب "اليابانية" بنسبة 56.1% ليصل الإجمالي إلى 17.073 ألف سيارة خلال فترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر لعام 2023 مقارنة مع 38.862 ألف سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

تعتزم الحكومة إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد توفير 2100 فرصة عمل مباشرة، بخلاف ما يزيد على 4000 فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية، وجذب استثمارات بحوالي 240 مليون دولار.واختيرت منطقة شرق بورسعيد لموقعها الاستراتيجي المُطل على البحر المتوسط وقناة السويس، إلى جانب اتصالها الاستثنائي بالطرق السريعة، قربها من المراكز اللوجستية الرئيسية في ميناء شرق بورسعيد، وتميزها بالتطوير المستمر للبنية التحتية الحديثة المصممة خصيصًا للعمليات الصناعية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من العمالة، بالنظر إلى المناطق المجاورة المأهولة بالسكان، وستقدم المنطقة حوافز للمصنعين أبرزها الدعم الشامل والحوافز المالية وغير المالية الفريدة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين المحتملين بالمنطقة.