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صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع على رأسها السياحة بنسبة 16.8%

11/24/2023 2:45:58 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 16.8%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 9.9%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 6%، وصعدت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.9%، 5.5%، 5.5%، 5%، على التوالي.



وزاد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والموارد الأساسية بنسبة 4.3%، 4%، على التوالي، وقفز قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 3.6%، 3.4%، على الترتيب، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%، ثم قطاعا مواد البناء، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.1%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.4%.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.66% ليغلق عند مستوى 25519.49 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثالث أسبوع في شهر نوفمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.10% ليغلق عند مستوى 5065.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 7444.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.77% ليغلق عند مستوى 30620.26 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 5814.24 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 63.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.710 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.8%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.127 تريليون جنيه إلى 1.178 تريليون جنيه، بنسبة نمو 4.6%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 331.8 مليار جنيه إلى 337.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.












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