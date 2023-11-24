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العامة للصوامع: تنفيذ مشروع إنشاء صومعة معدنية 100 ألف طن بغرب بورسعيد

11/24/2023 2:45:58 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إنه جاري تنفيذ مشروع إنشاء صومعة معدنية سعة 100 ألف طن بميناء غرب بورسعيد، مضيفًا أنه تم توريد 4 شحنات من التوريدات الأجنبية، وتم البدء في أعمال التركيبات خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك نظرًا لظروف الحرب الروسية الأوكرانية، والقرارات التي صدرت من البنك المركزي المصري الخاصة بالاستيراد تم صرف الدفعة المقدمة للتوريدات الأجنبية في شهر يونيو ويوليو عام 2022، وفتح الاعتمادات المستندية في شهر مايو 2023، ويتم متابعة تنفيذ الأعمال على كافة المستويات، وذلك لإزالة كافة المعوقات.



جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، لمراجعة القوائم المالية للشركة العامة للصوامع والتخزين في 30 سبتمبر عام 2023، والذي تضمن ملاحظة بأن رصيد حساب مشروعات الشركة تحت التنفيذ بلغت 286.1 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2023، منها 114.8 مليون جنيه قيمة المنصرف لإنشاء صومعة معدنية سعة 100 طن قمح بميناء غرب بورسعيد، ونحو 105.9 مليون جنيه يثمل قيمة المنصرف لشركة الرواد الهندسية الحديثة عن الأعمال الإنشائية للصومعة المعدنية المقرر الانتهاء منها في 4 فبراير عام 2022 مما يعني تأخر الشركة المنفذة في تنفيذ الأعمال المطلوبة، وفقًا للجدول الزمني بنسبة إتمام للأعمال المدنية بنسبة 55%.



أوضحت الشركة، أنها أخلت مبنى السبتية لدخوله في نطاق تطوير ميدان رمسيس ومحطة مصر، ويتم التنسيق مع وزارة التموين لحفظ حق الشركة في الحصول على التعويض المناسب الذي يتم تحديد بمعرفة لجان متخصصة، وتم إجراء التسويات اللازمة بالنسبة لبند المباني في 30 يونيو عام 2023، وسيتم إجراء التسويات اللازمة بالنسبة لبند الأراضي بعد الحصول على التعويض.



يأتي ذلك ردًا على مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات يتضمن ملاحظة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على التعويضات المناسبة نظير أرض الشركة بميدان رمسيس، والتي تم إخلائها لتنفيذ أعمال تطوير وتجميل منطقة ميدان رمسيس بوسط القاهرة.



وقالت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إنه تم الانتهاء من أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي وصرف المطر وتوصيل شبكة مياه الشرب بشونة السواح، والاستلام الابتدائي، كما تم توريد كافة التوريدات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل صومعة رصيف 85 بميناء الإسكندرية، وجاري تنفيذ أعمال التركيبات، ويتم المتابعة لإنهاء الأعمال في موعد غايته شهر نوفمبر الجاري.












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