البيتكوين تتجاوز حاجز 38 ألف دولار

البيتكوين تتجاوز حاجز 38 ألف دولار
التاريخ
11/24/2023 2:45:58 PM
(MENAFN
- Youm7) تخطت عملية البيتكوين حاجز الـ38 ألف دولار أمريكى اليوم الجمعة.
وذكرت شبكة "سى إن بى سي" الأمريكية أن بيتكوين وصلت إلى هذا السعر للمرة الأولى منذ مايو 2022.
وفى الوقت نفسه، عاد عملة الإيثر إلى أعلى من المستوى النفسى الرئيسى البالغ 2000 دولار، وكان آخر تداول له أعلى بنسبة 2.5٪ عند 2122.98 دولار.
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