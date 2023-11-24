البيتكوين تتجاوز حاجز 38 ألف دولار

MENAFN - Youm7) تخطت عملية البيتكوين حاجز الـ38 ألف دولار أمريكى اليوم الجمعة.

وذكرت شبكة "سى إن بى سي" الأمريكية أن بيتكوين وصلت إلى هذا السعر للمرة الأولى منذ مايو 2022.



وفى الوقت نفسه، عاد عملة الإيثر إلى أعلى من المستوى النفسى الرئيسى البالغ 2000 دولار، وكان آخر تداول له أعلى بنسبة 2.5٪ عند 2122.98 دولار.







