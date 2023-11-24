جمال بخيت يعلن صدور الطبعة الإنجليزية لمسرحيته الغنائية عندريللا

(MENAFN
- Youm7) أعلن الشاعر الكبير
جمال بخيت على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى عن صدور الطبعة الإنجليزية من مسرحيته الغنائية "عندريللا"، بقلم المترجمة الدكتورة زينب مبارك، عن منشورات سلسلة "كتاب كناية" فى ستوكهولم.
وقال الشاعر الكبير جمال بخيت: "أخيرا .. مسرحيتى "عندريلا" الفانتازيا الاستعراضية باللغة الإنجليزية، فى نسختيها الورقية والإلكترونية على منصات النشر الدولى".
عندريللا
يذكر أن جمال بخيت ولد فى
1954، وحصل على بكالوريوس الإعلام – قسم صحافة عام 1979 – جامعة القاهرة، وله عدد كبير دواوين شعر بالعامية المصرية منها " مشاعر بلا ترتيب 1985- دار ألف للنشر،
شباك النبي على باب الله 1994 – مكتبة مدبولي، بنعشق الحياة 1996 – الهيئة العامة للكتاب،
مسحراتي العرب 2002 – الهيئة العامة للكتاب،
لوجه الحب ( الجزء الاول من الاعمال الكاملة – ويضم ستة دواوين وهى : مشاعر بلا ترتيب – شباك النبي على باب الله – بنعشق الحياة – مسحراتي العرب – نبع العطش – المصري حبيب متحمس )
2004 – دار الخيال للنشر،
ساعدني أعيش ( ديوان للأطفال – رسوم الفنان على دسوقي ) 2004 – المركز القومى لثقافة الطفل".
كما ترجمت له إلى اللغة الاوزبيكية قصيدة ( صحيح البخاري ) وهى مكتوبة باللغة العربية واللغة الاوزبكية على لوحة في متحف الامام البخاري بسمرقند، و ترجمت له إلى اللغة الروسية قصيدة ( مش باقي مني )، كما
ترجمت له إلى اللغة الروسية قصيدة ( مسحراتي العرب وغيرهم ) وهى مكتوبة بالعربية والروسية على لوحات معدنية في مكتبة الاداب الاجنبية بموسكو، وترجمت كلمات أغنيته ( اسمي بشر ) إلى 16 لغة في ماراثون الشعر الذى أقامته كلية الألسن جامعة عين شمس 2015.
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