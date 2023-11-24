جمال بخيت يعلن صدور الطبعة الإنجليزية لمسرحيته الغنائية عندريللا

MENAFN - Youm7) أعلن الشاعر الكبيرجمال بخيت على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى عن صدور الطبعة الإنجليزية من مسرحيته الغنائية "عندريللا"، بقلم المترجمة الدكتورة زينب مبارك، عن منشورات سلسلة "كتاب كناية" فى ستوكهولم.

وقال الشاعر الكبير جمال بخيت: "أخيرا .. مسرحيتى "عندريلا" الفانتازيا الاستعراضية باللغة الإنجليزية، فى نسختيها الورقية والإلكترونية على منصات النشر الدولى".

عندريللا

يذكر أن جمال بخيت ولد فى

1954، وحصل على بكالوريوس الإعلام – قسم صحافة عام 1979 – جامعة القاهرة، وله عدد كبير دواوين شعر بالعامية المصرية منها " مشاعر بلا ترتيب 1985- دار ألف للنشر،

شباك النبي على باب الله 1994 – مكتبة مدبولي، بنعشق الحياة 1996 – الهيئة العامة للكتاب،

مسحراتي العرب 2002 – الهيئة العامة للكتاب،

لوجه الحب ( الجزء الاول من الاعمال الكاملة – ويضم ستة دواوين وهى : مشاعر بلا ترتيب – شباك النبي على باب الله – بنعشق الحياة – مسحراتي العرب – نبع العطش – المصري حبيب متحمس )

2004 – دار الخيال للنشر،

ساعدني أعيش ( ديوان للأطفال – رسوم الفنان على دسوقي ) 2004 – المركز القومى لثقافة الطفل".

كما ترجمت له إلى اللغة الاوزبيكية قصيدة ( صحيح البخاري ) وهى مكتوبة باللغة العربية واللغة الاوزبكية على لوحة في متحف الامام البخاري بسمرقند، و ترجمت له إلى اللغة الروسية قصيدة ( مش باقي مني )، كما

ترجمت له إلى اللغة الروسية قصيدة ( مسحراتي العرب وغيرهم ) وهى مكتوبة بالعربية والروسية على لوحات معدنية في مكتبة الاداب الاجنبية بموسكو، وترجمت كلمات أغنيته ( اسمي بشر ) إلى 16 لغة في ماراثون الشعر الذى أقامته كلية الألسن جامعة عين شمس 2015.