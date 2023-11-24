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كتب عن فلسطين.. النكبة المستمرة وصناعة الهولوكوست وثقا أكاذيب إسرائيل

11/24/2023 2:45:53 PM
(MENAFN- Youm7) تنوعت الكتب التى صدرت عن فلسطين حول النكبة، بالإضافة إلى كيفية صناعة العدو لقضية الهولوكوست وهى قضية طفت على السطح مرارا بسبب الآلة الإعلامية لقوت الاحتلال الإسرائيلية.


النكبة الفلسطينية

ألف إلياس خورى هذا الكتاب مبنيا على افتراض هو أن النكبة الفلسطينية لم تبدأ وتنتهِ فى سنة 1948، وإنما هو مسارٌ بدأ فى سنة 1948، ولا يزال مستمرا حتى الآن فمنذ خمسة وسبعين عاما وفلسطين تعيش نكبتها المستمرة التى تتَّخذ أشكالا متعددة، من التطهير العرقي إلى نظام الأبارتهايد فالصهيونية ليست أقل من مشروع محوٍ شاملٍ للوجود والهوية الفلسطينيين.

تعالج هذه النصوص الوجوه المتعددة للنكبة الفلسطينية المستمرة، وتقترح رؤية جديدة حول الاحتلال الذي لا يمكن دحره سوى بالمقاومة المستمرة التي لم ولن تتوقَّف.

في مواجهة النكبة المستمرة، ولدت المقاومة المستمرة، وفي مواجهة الغزو، يتمسك الفلسطينيون بأرضهم وكرامتهم وحقّهم في الحياة.


النكبة المستمرة


صناعة الهولوكوست

فى هذا الكتاب يكشف البروفسور نورمان فنكلستين حقائق طُمست في أكثر الدراسات المتعلِّقة بالهولوكوست "أو المحرقة اليهودية" إن لم يكن جميعها فالحديث عن الهولوكوست لم يبدأ فى الولايات المتحدة إلا بعد حرب 1967 من أجل إزاحة النقد عن سياسة إسرائيل التوسعية.

ويكشف الكاتب زيف عدد كبير من شهادات "الناجين من الهولوكوست"، كما يفضح الخداع الذي تمارسه المنظمات اليهودية الأمريكية بحق الدول الأوروبية وبحقّ "الورثة الشرعيِّين" للحسابات اليهودية الهاجعة في البنوك الأوروبية، من أجل ابتزاز أكبر قدر من المال لدعم خزائن تلك المنظمات ولدعم إسرائيل وتسهيل الهجرة إليها.


صناعة الهولوكوست








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