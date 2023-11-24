كتب عن فلسطين.. النكبة المستمرة وصناعة الهولوكوست وثقا أكاذيب إسرائيل

(MENAFN
- Youm7) تنوعت الكتب التى صدرت عن فلسطين حول النكبة، بالإضافة إلى كيفية صناعة العدو لقضية الهولوكوست وهى قضية طفت على السطح مرارا بسبب الآلة الإعلامية لقوت الاحتلال الإسرائيلية.
النكبة الفلسطينية
ألف إلياس خورى هذا الكتاب مبنيا على افتراض هو أن النكبة الفلسطينية لم تبدأ وتنتهِ فى سنة 1948، وإنما هو مسارٌ بدأ فى سنة 1948، ولا يزال مستمرا حتى الآن فمنذ خمسة وسبعين عاما وفلسطين تعيش نكبتها المستمرة التى تتَّخذ أشكالا متعددة، من التطهير العرقي إلى نظام الأبارتهايد فالصهيونية ليست أقل من مشروع محوٍ شاملٍ للوجود والهوية الفلسطينيين.
تعالج هذه النصوص الوجوه المتعددة للنكبة الفلسطينية المستمرة، وتقترح رؤية جديدة حول الاحتلال الذي لا يمكن دحره سوى بالمقاومة المستمرة التي لم ولن تتوقَّف.
في مواجهة النكبة المستمرة، ولدت المقاومة المستمرة، وفي مواجهة الغزو، يتمسك الفلسطينيون بأرضهم وكرامتهم وحقّهم في الحياة.
النكبة المستمرة
صناعة الهولوكوست
فى هذا الكتاب يكشف البروفسور نورمان فنكلستين حقائق طُمست في أكثر الدراسات المتعلِّقة بالهولوكوست "أو المحرقة اليهودية" إن لم يكن جميعها فالحديث عن الهولوكوست لم يبدأ فى الولايات المتحدة إلا بعد حرب 1967 من أجل إزاحة النقد عن سياسة إسرائيل التوسعية.
ويكشف الكاتب زيف عدد كبير من شهادات "الناجين من الهولوكوست"، كما يفضح الخداع الذي تمارسه المنظمات اليهودية الأمريكية بحق الدول الأوروبية وبحقّ "الورثة الشرعيِّين" للحسابات اليهودية الهاجعة في البنوك الأوروبية، من أجل ابتزاز أكبر قدر من المال لدعم خزائن تلك المنظمات ولدعم إسرائيل وتسهيل الهجرة إليها.
صناعة الهولوكوست
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