طرح أشهر وثيقة فى العالم الناطق بالإنجليزية للبيع فى مزاد عالمى

(MENAFN
- Youm7) نشرت نسخة الرق النادرة من الوثيقة القانونية الأكثر شهرة فى العالم الناطق باللغة الإنجليزية فى عام 1733، من قبل المصمم ورسام الخرائط الإنجليزى جون باين "1690-1756"، وسيتم عرض الوثيقة الشهيرة باسم الماجنا كارتا من قبل دار مزادات Chiswick Auctions في 29 نوفمبر من قبل بائع خاص بسعر يتراوح بين 6000 جنيه إسترليني و8000 جنيه إسترليني.
بدأ مشروع إعادة إنتاج نص الميثاق الإنجليزى العظيم الذى ينظم الحقوق لعام 1215 فى عام 1731 بعد وقت قصير من تعرض مكتبة مخطوطات السير روبرت كوتون الشهيرة، التى أصبحت فيما بعد أساس المكتبة البريطانية لحريق، وبينما نجت نسختا كوتون من الماجنا كارتا ، إلا أنهما تعرضتا للتلف.
ومن أجل الأجيال القادمة ومن أجل الفرص التجارية، اختار جون باين نسخ إحداها بدقة بما فى ذلك نسخة طبق الأصل من بقايا الختم العظيم للملك جون الذى ذابت بفعل الحرارة الناتجة عن النار.
زين جون باين النقش بإضافة 25 معطفًا من شعارات النبالة للبارونات الذين أجبروا الملك جون على التوقيع على الوثيقة وإضافة لوحة إهداء بالخط الذي باعه جيه باين إنجرافر ضد بريطانيا الصغيرة في شارع ألدرسجيت وبائعي الكتب في لندن و وستمنستر.
والماجنا كارتا أو الميثاق الأعظم هي وثيقة إنجليزية صدرت لأول مرة عام 1215م، ثم صدرت مرة أخرى في عام 1216م، ولكن بنسخة ذات أحكام أقل، حيث ألغيت بعض الأحكام المؤقتة الموجودة فى النسخة الأولى، خصوصاً تلك الأحكام التى توجه تهديدات صريحة إلى سلطة الحاكم وقد اعتمدت هذه الوثيقة قانونًا عام 1225م وما تزال النسخة التي صدرت عام 1297م ضمن كتب لوائح الأنظمة الداخلية لـ إنجلترا وويلز حتى الآن.
وقد وصفت تلك النسخة بأنها "الميثاق العظيم للحريات في إنجلترا والحريات في الغابة"، ويحتوى ميثاق عام 1215م على أمور عدة منها مطالبة الملك بأن يمنح حريات معينة وأن يقبل بأن حريته لن تكون مطلقة، وأن يوافق علناً على عدم معاقبة أي "رجل حر" إلا بموجب قانون الدولة وهذا الحق ما زال قائماً حتى اليوم في هذه الدول.
الماجنا كارتا
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