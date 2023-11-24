طرح أشهر وثيقة فى العالم الناطق بالإنجليزية للبيع فى مزاد عالمى

MENAFN - Youm7) نشرت نسخة الرق النادرة من الوثيقة القانونية الأكثر شهرة فى العالم الناطق باللغة الإنجليزية فى عام 1733، من قبل المصمم ورسام الخرائط الإنجليزى جون باين "1690-1756"، وسيتم عرض الوثيقة الشهيرة باسم الماجنا كارتا من قبل دار مزادات Chiswick Auctions في 29 نوفمبر من قبل بائع خاص بسعر يتراوح بين 6000 جنيه إسترليني و8000 جنيه إسترليني.

بدأ مشروع إعادة إنتاج نص الميثاق الإنجليزى العظيم الذى ينظم الحقوق لعام 1215 فى عام 1731 بعد وقت قصير من تعرض مكتبة مخطوطات السير روبرت كوتون الشهيرة، التى أصبحت فيما بعد أساس المكتبة البريطانية لحريق، وبينما نجت نسختا كوتون من الماجنا كارتا ، إلا أنهما تعرضتا للتلف.

ومن أجل الأجيال القادمة ومن أجل الفرص التجارية، اختار جون باين نسخ إحداها بدقة بما فى ذلك نسخة طبق الأصل من بقايا الختم العظيم للملك جون الذى ذابت بفعل الحرارة الناتجة عن النار.

زين جون باين النقش بإضافة 25 معطفًا من شعارات النبالة للبارونات الذين أجبروا الملك جون على التوقيع على الوثيقة وإضافة لوحة إهداء بالخط الذي باعه جيه باين إنجرافر ضد بريطانيا الصغيرة في شارع ألدرسجيت وبائعي الكتب في لندن و وستمنستر.

والماجنا كارتا أو الميثاق الأعظم هي وثيقة إنجليزية صدرت لأول مرة عام 1215م، ثم صدرت مرة أخرى في عام 1216م، ولكن بنسخة ذات أحكام أقل، حيث ألغيت بعض الأحكام المؤقتة الموجودة فى النسخة الأولى، خصوصاً تلك الأحكام التى توجه تهديدات صريحة إلى سلطة الحاكم وقد اعتمدت هذه الوثيقة قانونًا عام 1225م وما تزال النسخة التي صدرت عام 1297م ضمن كتب لوائح الأنظمة الداخلية لـ إنجلترا وويلز حتى الآن.

وقد وصفت تلك النسخة بأنها "الميثاق العظيم للحريات في إنجلترا والحريات في الغابة"، ويحتوى ميثاق عام 1215م على أمور عدة منها مطالبة الملك بأن يمنح حريات معينة وأن يقبل بأن حريته لن تكون مطلقة، وأن يوافق علناً على عدم معاقبة أي "رجل حر" إلا بموجب قانون الدولة وهذا الحق ما زال قائماً حتى اليوم في هذه الدول.

الماجنا كارتا



