لوحات لا يعرفها الجمهور.. أعمال منسية لبيكاسو وفان جوخ ومونش

(MENAFN
- Youm7) أنتج الفنانون المشهورون على مر التاريخ بعضًا من أكثر الأعمال روعةً فى العالم، والتى تم تنفيذها بإتقان لا مثيل له من حيث استخدام الضوء واللون والخط والمساحة، وفيما يلى أعمال فنية لفنانين مشهورين
لم تلق حظها من النقد والنقاش وفقا لما ذكره موقع آرت نت.
لوحة إدوارد مونش عن الكلب الغاضب (1938–1943)
فى حين أن الفنان النرويجى إدوارد مونش كان محبًا للحيوانات، إلا أن هذا الكلب، الذى كان مملوكًا لجاره، كان على ما يبدو وحشًا جامحًا لم يكن محبوبًا لدى مونش، لذا رسم تلك اللوحة وقد كتب: "لقد تعرضت للهجوم عدة مرات فى الليالى المظلمة، حتى خارج منزلى مباشرة".
لوحة ادوارد مونش
لوحة فان جوخ عن الشاب مع زهرة الذرة (1890)
لوحة فان جوخ لوحة تصور شابًا التقى به في أوفير سور واز، ومن المؤكد أن نية الفنان كانت التقاط بشرة الشخص المشمسة وابتسامته المشعة، كما وصفها فان جوخ، لكن ما تبين له كان مخلوقًا ذى عيون خضراء، وأذنين مدببتين، وشفتاه تضغطان على جذع زهرة الذرة.
لوحة فان جوخ
بيكاسو "ليندا" مع الزهرة عام (1905)
هذه اللوحة تصور وجه وجسد الطفلة "ليندا" العارى، وهى واحدة من أقل لوحات بيكاسو تعرضا للنقاش وطرحا فى المعارض، وقد تم بيع هذه اللوحة مقابل 115 مليون دولار فى دار كريستيز للمزادات فى عام 2018.
لوحة بيكاسو
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