لوحات لا يعرفها الجمهور.. أعمال منسية لبيكاسو وفان جوخ ومونش

MENAFN - Youm7) أنتج الفنانون المشهورون على مر التاريخ بعضًا من أكثر الأعمال روعةً فى العالم، والتى تم تنفيذها بإتقان لا مثيل له من حيث استخدام الضوء واللون والخط والمساحة، وفيما يلى أعمال فنية لفنانين مشهورينلم تلق حظها من النقد والنقاش وفقا لما ذكره موقع آرت نت.





لوحة إدوارد مونش عن الكلب الغاضب (1938–1943)

فى حين أن الفنان النرويجى إدوارد مونش كان محبًا للحيوانات، إلا أن هذا الكلب، الذى كان مملوكًا لجاره، كان على ما يبدو وحشًا جامحًا لم يكن محبوبًا لدى مونش، لذا رسم تلك اللوحة وقد كتب: "لقد تعرضت للهجوم عدة مرات فى الليالى المظلمة، حتى خارج منزلى مباشرة".

لوحة ادوارد مونش





لوحة فان جوخ عن الشاب مع زهرة الذرة (1890)

لوحة فان جوخ لوحة تصور شابًا التقى به في أوفير سور واز، ومن المؤكد أن نية الفنان كانت التقاط بشرة الشخص المشمسة وابتسامته المشعة، كما وصفها فان جوخ، لكن ما تبين له كان مخلوقًا ذى عيون خضراء، وأذنين مدببتين، وشفتاه تضغطان على جذع زهرة الذرة.

لوحة فان جوخ





بيكاسو "ليندا" مع الزهرة عام (1905)

هذه اللوحة تصور وجه وجسد الطفلة "ليندا" العارى، وهى واحدة من أقل لوحات بيكاسو تعرضا للنقاش وطرحا فى المعارض، وقد تم بيع هذه اللوحة مقابل 115 مليون دولار فى دار كريستيز للمزادات فى عام 2018.



لوحة بيكاسو