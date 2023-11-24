تقدم الطب البيطرى فى الحضارة المصرية القديمة

MENAFN - Youm7) تدل كل الظواهر أن المصرى القديم كان يعتنى بتربية حيواناته، إذ فى الواقع كانت لها الأهمية الكبرى فى حياته، حتى أن الفرعون كان يعد سنين حكمه حسب التعداد الذى كان يعمل للحيوانات كل عامين.

الحيوان على النقوش المصرية القديمة

وعثر على ورقة لطب الحيوان من عهد الأسرة الثانية عشرة وهي فريدة في نوعها، غير أنها لسوء الحظ ممزقة، ولكن من البقية الباقية منها يمكننا أن نحكم بأن كل فلاح كان يهتم بحيوانه والأمراض التي تصيبه وطرق علاجه، ففي مقبرة "تي" لاحظ الراعي أن أحد العجول لم يكن في نشاطه المعتاد في شد حبله، ولذلك كتب الفنان أن الراعي يفحص ما الذي حدث لهذا العجل، كما أكد الدكتور سليم حسن في موسوعته مصر القديمة.

والظاهر أن طب معالجة الحيوان قد بلغ غاية عظيمة عند الأطباء البيطريين إذ لاحظ "كيفيه" عندما فحص بعض عظام مكسورة في الحيوانات التي تعيش في وادي النيل أن هذه العظام ضمت إلى بعضها بطريقة في منتهى ما يكون من الحذق والمهارة تدل على نبوغ المصري في جبر العظام المكسورة بطريقة عملية ليسهل للحيوان استعمال العضو الذي حدث فيه الكسر.

وعن صغار الحيوان، فكانت موضع عناية وحنان، إذ كانت تحمل على الأعناق أو فى حضن حاملة القرابين كما يلاحظ ذلك في رسوم مقابر الدولة القديمة، إذ نرى الغزال الصغير أو العجل محمولًا بين ذراعي حامل القرابين، كما نشاهد أميرات يلاطفن بأيديهن عصافير صغيرة قد سقطت من أوكارها، وأطفالًا يداعبونها كذلك.

المصري القديم يستخدم الحيوانات فى الزراعة

وقد كان الراعي يقود ماشيته إلى الحقل وهو ينشد لها الأغاني بحداء خاص، وقد كتب الفنان بعض هذه الأغاني التقليدية، والظاهر أن هذه الأغاني كان لها تأثير على البقرات وقت حلبها مما يزيد في مقدار اللبن الذي كانت تعطيه يوميًّا، إذ عملت تجارب لذلك في أمريكا فوجد أن البقرة تعطي 15% من اللبن زيادة على إنتاجها الطبيعي عندما تحلب والراعي يحدو لها بغناء يهدئ من أعصابها ويدخل عليها السرور. وكان الفلاح وهو يرعى ماشيته لا يكتفي بملاحظتها بل كان ينعت كلًّا منها بصفة تغلب عليها فكان يسمى "الذهبية" و"الجميلات" و"اللامعة" إلخ، كما ذكر الدكتور سليم حسن فى موسوعته مصر القديمة.

وعند اشتداد الخطوب في البلاد بسبب الثورات مما يسبب إهمال الحيوان وعدم العناية به يصف الكاتب هذه الحالة بقوله: "الحيوان يشكو مر الشكوى فقلبه يبكي أو ينتحب بسبب حالة البلاد"، وعندما يتناطح ثوران أو تشتبك قرونهما معًا كان الراعي يتدخل في الحال بينهما برفق.

ولما كان المصري يخاف ضياع حيوانه بين الحيوانات عند ورود الماء كما يخاف عليها من السرقة فإنه كان يعلمها بعلامة خاصة، بكيها في الغالب على الكتف أو على القرن وتوجد قرون كباش من نوع Ovis platyra مختومة على قرونها، وهي محفوظة بقسم الزراعة القديمة بمتحف فؤاد الأول الزراعى، وقد عثر على مناظر لهذه العملية كما عثر على حيوانات تحمل علامات خاصة.

ومنذ الدولة القديمة نجد أن الكهنة كانوا يختمون الحيوان، ومن المحتمل جدًّا أن هؤلاء الكهنة كانوا ينتخبون من بين الحيوانات ما يصلح للمعابد وما هو صالح للذبح، ويجب أن تكون هذه الحيوانات خالية من كل مرض أو تشويه مما يدنس لحمها، كما أكدت موسوعة مصر القديمة.

ويقول "هردوت" إنه على إثر موت أى عجل "أبيس" ترسل المعابد مفتشين عند مربي الحيوانات فيفحصون كل حيوان في حالتي وقوفه ورقاده على ظهره ثم يسحبون لسانه، ويرون إذا كان سليمًا وخاليًا من العلامات التي ذكرتها الكتب المقدسة، فإذا لم يجدوا في جسم الحيوان شعرة واحدة سوداء مما يجلعه مقبولًا في أعين الآلهة فإن الكهنة تعلمه بوضع حبل حول قرنيه مصنوع من ألياف نبات البردي ويضعون عليه طينة ويختمون عليها بخاتم خاص.