روسيا تعتزم إطلاق قمر صناعى عالى الدقة لرصد واستشعار الأرض عن بعد

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وكالة "روس كوسموس" أنها تستعد لإطلاق قمر صناعى جديد عالى الدقة، مخصص لرصد واستشعار الأرض عن بعد.
وقال نائب المدير العام للمجمعات والأنظمة الفضائية فى المؤسسة ميخائيل خايلوف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن الاستعدادات جارية لإطلاق قمر روسى عالى الدقة لاستشعار الأرض عن بعد وهو رابع أقمار Resurs-P الروسية".
وأشار إلى أن عملية الإطلاق لن تنفذ نهاية العام الجارى كما كان مخططا، بل بداية عام 2024.
وتطور روسيا أقمار Resurs-P لتكون أقمار استشعار عن بعد تستخدم للأغراض المدنية، وتعتمد المعلومات التى تقدمها هذه الأقمار فى وضع الخرائط، كما يتم الاعتماد عليها فى مراقبة الغطاء النباتى وأماكن استخراج المعادن والنفط.
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