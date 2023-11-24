روسيا تعتزم إطلاق قمر صناعى عالى الدقة لرصد واستشعار الأرض عن بعد

MENAFN - Youm7) أعلنت وكالة "روس كوسموس" أنها تستعد لإطلاق قمر صناعى جديد عالى الدقة، مخصص لرصد واستشعار الأرض عن بعد.

وقال نائب المدير العام للمجمعات والأنظمة الفضائية فى المؤسسة ميخائيل خايلوف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن الاستعدادات جارية لإطلاق قمر روسى عالى الدقة لاستشعار الأرض عن بعد وهو رابع أقمار Resurs-P الروسية".

وأشار إلى أن عملية الإطلاق لن تنفذ نهاية العام الجارى كما كان مخططا، بل بداية عام 2024.

وتطور روسيا أقمار Resurs-P لتكون أقمار استشعار عن بعد تستخدم للأغراض المدنية، وتعتمد المعلومات التى تقدمها هذه الأقمار فى وضع الخرائط، كما يتم الاعتماد عليها فى مراقبة الغطاء النباتى وأماكن استخراج المعادن والنفط.







