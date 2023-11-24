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تيك توك تنضم لسباق الذكاء الاصطناعى وتطلق أداة خاصة للعاملين فى المكاتب

11/24/2023 2:45:49 PM
(MENAFN- Youm7) انضمت ByteDance، الشركة الأم لـ TikTok ، إلى سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي كشفت عن أداة تشبه ChatGPT مصممة خصيصًا للعاملين في المكاتب، ووفقًا لتقرير صادر عن South Morning China Post، سيتم دمج أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية في منصة التعاون المؤسسي الشهيرة Feishu.



وسيستفيد برنامج Feishu chatbot، الذي يطلق عليه اسم Feishu Intelligent Buddy، من قوة الذكاء الاصطناعي للاندماج بسلاسة في سير العمل اليومي للمستخدمين، وبفضل قدرته على فهم اللغة الطبيعية والمشاركة في المحادثات السياقية، سيكون برنامج الدردشة الآلي بمثابة مساعد افتراضي متعدد الاستخدامات، قادر على التعامل مع مجموعة واسعة من المهام، بدءًا من جدولة الاجتماعات وتدوين الملاحظات إلى تلخيص المستندات وتوفير الترجمات.





وقال شيه شين، الرئيس التنفيذي لشركة Feishu، خلال الإعلان: "لقد رأينا أن الذكاء الاصطناعي يغير طريقة عملنا ويدفع نحو تطور مؤسساتنا"، "من المهم لرواد الأعمال التأكد من قدرة شركاتهم على التكيف بسرعة مع عصر الذكاء الاصطناعي سريع الحركة والاستعداد له."



ومن المتوقع أن يعمل برنامج الدردشة الآلي هذا على تحسين الإنتاجية وتبسيط الاتصال داخل المؤسسات، ومن خلال أتمتة المهام الروتينية وتوفير الدعم في الوقت الفعلي، سيوفر Feishu AI Assistant وقت الموظفين، مما يسمح لهم بالتركيز على المبادرات ذات القيمة الأعلى، حسبما أشارت الشركة.



ونقل عن شيه قوله في التقرير: "إن أفضل طريقة لتقديم نماذج لغوية كبيرة يجب أن تكون مثل إضافة شخص ذكي وقادر"، "وهذا الشخص لن يؤدي مهام متعددة فحسب، بل سيستمر أيضًا في اكتساب قدرات جديدة."



وفقًا لـ Xie، يمكن للعملاء اختيار نموذج اللغة المفضل لديهم (LLM) لمساعد Feishu، وتشمل الخيارات الحالية نماذج من شركة MiniMax، وهي شركة وحيدة القرن تدعمها شركة Tencent، وشركة Zhipu AI المدعومة من الدولة، وشركة Baichuan، وهي شركة ناشئة أسسها وانج شياو تشوان، مؤسس شركة Sogou.



وكشفت الشركة أيضًا أن بعض الشركات الصينية تستخدم بالفعل Feishu Intelligent Buddy، وتشمل هذه الشركات شركة Anker Innovations Technology، وهي شركة تصنيع أدوات بارزة.














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