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طاقم محطة الفضاء الصينية يشارك بعض المناظر الخلابة من الفضاء

11/24/2023 2:45:49 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ رواد الفضاء الصينيون فى مهمة شنتشو 17 بالتعرف على إيقاعات الحياة فى المدار، وأرسلوا صور لأنشطتهم، حيث وصلت شنتشو 17 إلى محطة تيانجونج الفضائية يوم 26 أكتوبر، وكان فى استقبالهم طاقم مهمة شنتشو 16 المنتهية ولايتهم، وفقا لتقرير سبيس.





محطة الفضاء




ويتواجد الآن قائد المهمة تانغ هونغبو، وهو من قدامى رواد الفضاء في مهمة شنتشو 12 لعام 2021 ، ورائدا الفضاء الصاعدان تانغ شنغ جيه وجيانغ شين لين، في المدار منذ ثلاثة أسابيع ويعملان بشكل جيد.



ويتضمن عملهم اليومي نقل المعدات خارج المحطة الفضائية لإجراء التجارب، وإدارة المعدات والمرافق وصيانة المرافق العلمية للبحث طويل المدى، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة والتليفزيون الصينية CCTV.



كما أجرى رواد الفضاء شنتشو 17 "تدريبًا على مهارات الرعاية الطبية" لتعزيز لياقتهم البدنية وتلبية متطلبات الحياة في المدار .



وأصدرت وكالة رحلات الفضاء البشرية الصينية مؤخرًا لقطات لأفراد الطاقم وهم يأكلون ويمارسون الرياضة، كما التقط رواد الفضاء لقطات خاصة بهم، بما في ذلك منظر لمركبتهم الفضائية شنتشو 17 التي التحمت مع تيانجونج.



ومن المتوقع أن يقضي الثلاثي خمسة أشهر أخرى في المدار، وسوف يرحبون بوصول مركبة شحن فضائية جديدة، تيانتشو 7، في أوائل عام 2024. كما ورد أنهم سيجرون قريبًا أول نشاط لهم خارج المركبة، أو السير في الفضاء .














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