-->

Friday, 24 November 2023 11:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحذير عاجل لمستخدمى Mac بشأن تحديثات المتصفح الزائفة وكيفية اكتشافها

11/24/2023 2:45:48 PM
(MENAFN- Youm7) حذر خبراء الأمن السيبراني من أن مستخدمي Mac يجب أن يكونوا على إطلاع على تحديثات المتصفح المزيفة التي يمكنها أن تسرق كلمات المرور الخاصة بهم، حيث تخدع حملة جديدة من البرامج الضارة
المستخدمين لتنزيل "تحديث المتصفح" الذي يحتوي في الواقع على فيروس "Smash-and-Grab".



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ينشأ مجرمو الإنترنت أيضًا إعلانات ضارة على جوجل تنتحل شخصية العلامات التجارية التقنية المألوفة والمشروعة لجذب الأهداف المحتملة، وبمجرد دخولك إلى موقع الويب، ستطالبك النوافذ المنبثقة الزائفة بتنزيل تحديث المتصفح لعرض الموقع.



كما أن ما يثير القلق أن المطالبات المزيفة مقنعة للغاية، وحتى المستخدم الذكي يمكن خداعه إذا لم يعرف ما الذي يبحث عنه.



وتعد البرمجيات الخبيثة، التي أطلق عليها باحثون في مجال الأمن السيبراني اسم ClearFake، هي نسخة جديدة من هجوم Atomic Stealer المستخدم على نطاق واسع.



ومع ذلك، استهدف هذا الإصدار السابق أجهزة Windows فقط، في حين أن هذا الهجوم الجديد يستهدف نظام التشغيل Mac OS وهو أكثر تعقيدًا في تقنياته.



كان المتسللون يخفون الفيروس في إصدارات مزيفة من البرامج الشائعة مثل Microsoft Office والتي كانوا يزعمون أنها تم اختراقها للتنزيل المجاني.



يشترون المتسللون الإعلانات على جوجل، على الأرجح من خلال مواقع الويب المخترقة، لجذب المستخدمين إلى مواقع الويب المزيفة.



يُطلب من المستخدمين بعد ذلك تحديث المتصفح الخاص بهم لعرض الصفحة ويتم إرشادهم حول كيفية فتح الملف، وبمجرد أن يقوم الهدف بتشغيل البرنامج، يسرق الفيروس بيانات المستخدم ويرسلها إلى "خادم القيادة والسيطرة" عن بعد ليتم جمعها واستثمارها من جانب المجرمين.



يقول جيروم سيجورا، الباحث في Malwarebytes، الذي كان يتتبع البرامج الضارة، إن هذا "أحد أكثر مخططات الهندسة الاجتماعية انتشارًا وخطورة".



وجد الباحثون، أوامر لاستخراج كلمات مرور المستخدمين، والتعبئة التلقائية، ومعلومات المستخدم، والمحافظ، وملفات تعريف الارتباط للمتصفح، وبيانات سلسلة المفاتيح.



ويأتي هذا التحذير وسط زيادة أوسع في الخطر الذي تتعرض له أجهزة Mac عبر الإنترنت، حيث وجدت التقارير زيادة بنسبة 1000% في عدد الجهات الفاعلة في مجال التهديد التي تستهدف منتجات Apple منذ عام 2019.



توصي Malwarebytes مستخدمي Mac للبقاء آمنًا على الإنترنت، بتنزيل أداة حماية الويب التي يمكنها حظر البنية التحتية الضارة المستخدمة في الهجوم، وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المستخدمين توخي الحذر عند اتباع الروابط إلى مواقع غير موثوقة والتحقق بعناية قبل تنزيل أي محتوى.














MENAFN24112023000132011024ID1107482398

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث