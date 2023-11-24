-->

Friday, 24 November 2023 11:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين تخطط لإطلاق وحدات إضافية لمحطة تيانجونج الفضائية

11/24/2023 2:45:48 PM
(MENAFN- Youm7) يجري الآن تجهيز مركبة الإمداد الصينية تيانتشو-7 لإطلاقها في أوائل العام المقبل إلى المحطة الفضائية الصينية المكونة من ثلاث وحدات، وقالت وكالة الفضاء الصينية، إن مركبة الشحن الفضائية ستخضع للتجميع والاختبار ومهام أخرى قبل إطلاقها من موقع ونتشانج لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوبي الصين في أوائل عام 2024.



ووفقا لما ذكره موقع "space"، أصدرت الوكالة أيضًا شعارات لأربع مهام إطلاق سيتم إجراؤها في عام 2024: مركبة الشحن الفضائية Tianzhou-7 وTianzhou-8، ومهمات رحلات الفضاء المأهولة Shenzhou-18 وShenzhou-19.



كما أنه منذ اكتمال البناء الأولي للمحطة المدارية في عام 2022، دخلت محطة الفضاء الصينية مرحلة التطبيق والتطوير التي ستمتد لأكثر من 10 سنوات، وخلال تلك الفترة، سيتم إطلاق مركبتين فضائيتين مأهولتين ومركبة أو اثنتين للشحن كل عام.



وفقًا للعديد من مصادر الفضاء الصينية، من المقرر أن تتوسع تيانجونج لتصبح ذات شكل متقاطع، كما قد تتضمن المنشأة وحدات إضافية لمضاعفة حجمها في السنوات القادمة.



وتتكون المحطة حاليًا من ثلاث وحدات: وحدة تيانخه الأساسية ووحدات مختبر وينتيان ومينجتيان.



ووفقا للين شي تشيانج من CMSA، ستطلق الصين وحدة تمديد في وقت مناسب وترقية التكوين الأساسي للمحطة الفضائية من الشكل "T" الحالي إلى الشكل المتقاطع.














MENAFN24112023000132011024ID1107482397

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث