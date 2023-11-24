الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني مع انخفاض الدولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 21:13
استقر الذهب اليوم الجمعة واتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك مع تزايد رهانات المحللين على أن البنك المركزي الأمريكي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة مما أدى إلى انخفاض الدولار.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1994.60 دولار للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1996.20 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.71 دولار للأوقية، كما صعد البلاديوم 0.2بالمئة إلى 1047.93 دولار، في حين انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 911.88 دولار لكنه يتجه لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثاني.
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