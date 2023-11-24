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الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني مع انخفاض الدولار

11/24/2023 2:45:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ - 21:13

استقر الذهب اليوم الجمعة واتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك مع تزايد رهانات المحللين على أن البنك المركزي الأمريكي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة مما أدى إلى انخفاض الدولار.


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1994.60 دولار للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1996.20 دولار.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.71 دولار للأوقية، كما صعد البلاديوم 0.2بالمئة إلى 1047.93 دولار، في حين انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 911.88 دولار لكنه يتجه لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثاني.

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