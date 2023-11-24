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نقل 24 سيدة و15 قاصرا فلسطينيا إلى سجن عوفر تمهيدا لإتمام تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

11/24/2023 2:43:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مسؤول فلسطيني إن إسرائيل ستطلق سراح 39 معتقلا فلسطينيا هم 24 امرأة و15 من الذكور القصر في الضفة الغربية المحتلة مقابل 13 من المحتجزين من المقرر أن تطلق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سراحهم من قطاع غزة.
وقال قدورة فارس المفوض الفلسطيني لشؤون الأسرى إن إسرائيل ستسلم السجناء، وجميعهم من الضفة الغربية المحتلة أو القدس، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سجن عوفر العسكري الإسرائيلي في حوالي الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي.
وسيتزامن ذلك مع تسليم 13 امرأة وطفلا اسرائيليا على الحدود بين قطاع غزة ومصر. وهم من بين حوالي 240 محتجزا لدى حماس منذ هجومها المفاجئ على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في السابع من أكتوبر.
وقال فارس لرويترز «المفروض أن الصليب الأحمر يتسلم الأسيرات والأسرى (الفلسطينيين) المحررين من معسكر سجن عوفر، أسرى القدس سيتم أخذهم إلى القدس مباشرة، وأسرى الضفة الغربية سينقلون من معسكر عوفر إلى بلدية بيتونيا حيث ستكون عائلاتهم بانتظارهم، والاتفاق أن يعود كل أسير وأسيرة إلى بيته».
من جهتها، قالت قناة «الجزيرة» إن سلطات السجون الإسرائيلية أنهت إجراءات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الـ 39، وأنه تم فعلا نقل الأسرى إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم.
من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أنهى استعداداته لتسلم المحتجزين الإسرائيليين.

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