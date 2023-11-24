-->

Friday, 24 November 2023 11:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سقوط أول الضحايا بعد ساعات من سريان هدنة الغزاويون مصدومون من حجم الخسائر والدمار

11/24/2023 2:43:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سقط قتلى وجرحى برصاص الاحتلال الاسرائيلي في أول خرق للهدنة في قطاع غزة. وقالت قناة "الجزيرة" ان فلسطينيين قتلا واصيب آخرون جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مواطنين حاولوا العودة لشمال قطاع غزة. ومنعت حواجز الجيش الاسرائيلي آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا إلى الجنوب من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم في مدينة غزة وشمال القطاع.
وكان جيش الاحتلال حذّر في منشورات ألقتها طائراته، سكان مناطق جنوبي قطاع غزة والنازحين إليها من التوجه إلى المناطق الشمالية ومدينة غزة خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة. وطالب من الجميع التوجه الى ما وصفها بالمناطق الآمنة. واصيب فلسطينيون في باقي مناطق القطاع بحجم الدمار الهائل في منازلهم و أحيائهم لدى عودتهم لتفقدها، وكان كثيرون يسألون عن ذويهم وأفراد أسرهم الذين تركوهم أو لم يتمكنوا من التواصل معهم، فيما عثر على عشرات الجثث تحت أنقاض الأبنية المدمرة.

MENAFN24112023000130011022ID1107482379

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث