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حماس وإسرائيل تتبادلان التحذير من خرق الهدنة في غزة

11/24/2023 2:43:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تبادلت حركة حماس وإسرائيل التهديد والتحذير من خرق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في السابعة من صباح الجمعة.
وأكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس التزامها «بتنفيذ اتفاق الهدنة وإنجاحه طالما التزم العدو بذلك».
وقال في كلمة متلفزة ان «العدو راهن على استعادة المحتجزين عبر فوهات البنادق والقتل والإبادة الجماعية»، لكنه نزل «عند شروط المقاومة وإرادة شعبنا الأبي ما أدى للتوصل لاتفاق الهدنة».
وأضاف «خضنا برعاية الأشقاء في قطر ومصر مفاوضات صعبة وأدرناها بمسؤولية وتوازن. ونقف بكل إجلال وإكبار أمام عائلات الشهداء والجرحى والأسرى».
وأعرب عن شكر قطر ومصر مشددا على «ضرورة استمرار الجهود الدولية لتمكين شعبنا من تحقيق تطلعاته».
في المقابل، حذر الجيش الإسرائيلي من أن أي «خرق للهدنة المؤقتة في غزة سنواجهه بقوة شديدة».
وقال قائد اللواء الجنوبي في جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه «متأهب لمواصلة المناورة البرية في شمال وجنوب قطاع غزة عند انتهاء الهدنة المؤقتة».
من جانبه، تعهد وزير الخارجية الاسرائيلي ايلي كوهين باستئناف «الحرب حتى تصفية حماس بعد انتهاء الهدنة واستعادة الرهائن».

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