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إسرائيل تستدعي سفيري إسبانيا وبلجيكا بسبب تصريحات رئيسي وزراء البلدين لدعم فلسطين

11/24/2023 2:43:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استدعت إسرائيل سفيري إسبانيا وبلجيكا بسبب تصريحات أدلى بها رئيسا وزراء بلديهما في مؤتمر صحافي على حدود غزة داعمة لحقوق الفلسطينيين.

وقال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث ان بلاده قد تتخذ قرارها الخاص بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي ذلك.

واضاف سانتشيث في زيارة لمعبر رفح الحدودي في مصر إن وقف إطلاق النار الحالي في غزة ليس كافيا ويتعين تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار.

وانتقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته ايلي كوهين
هذه
التصريحات.

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