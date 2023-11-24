إسرائيل تستدعي سفيري إسبانيا وبلجيكا بسبب تصريحات رئيسي وزراء البلدين لدعم فلسطين

(MENAFN
- Al-Anbaa) استدعت إسرائيل سفيري إسبانيا وبلجيكا بسبب تصريحات أدلى بها رئيسا وزراء بلديهما في مؤتمر صحافي على حدود غزة داعمة لحقوق الفلسطينيين.
وقال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث ان بلاده قد تتخذ قرارها الخاص بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي ذلك.
واضاف سانتشيث في زيارة لمعبر رفح الحدودي في مصر إن وقف إطلاق النار الحالي في غزة ليس كافيا ويتعين تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار.
وانتقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته ايلي كوهين
هذه
التصريحات.
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