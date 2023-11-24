رئيس وزراء إسبانيا أمام رفح قد نعترف أحاديا بدولة فلسطين إذا رفض الاتحاد الأوروبي ذلك

MENAFN - Al-Anbaa) طالب رئيس وزراء بلجيكا «أكسندر دي كرو» بإطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة، كما دعا إسرائيل لاحترام القانون الإنساني الدولي.

واضاف دي كرو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاسباني من أمام معبر رفح أنه يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ونثمن الإرادة السياسية المصرية على جهودها في دعم قطاع غزة، مشيرا إلى أن الهدنة الانسانية المؤقتة في القطاع حل جيد ولكننا نسعى إلى وقف نهائي.

من جانبه، أشار بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، إلى ضرورة الوصول إلى حل لأزمة القضية الفلسطينية خاصة بعد ما حدث من كارثة في غزة، قائلا: «ما يحدث كارثة وتعاملنا معها بشكل جيد وتمكنا من وقف اطلاق النار وهذا يؤدى لوصول إلى المساعدات، وشكرنا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هذه الإنجازات التي فعلها، وساعدنا على وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة»، مؤكدا أنه بمساعدة الرئيس السيسي تم وصول المساعدات.

وأكد أنه أصبح من الضروري وقف إطلاق النار كاملا في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية، لافتا إلى أنه يجب حل الدولتين وعلى أوروبا أن تدعم ذلك، مشددا على ان بلاده قد تعترف احاديا بدولة فلسطين اذا رفض الاتحاد الاوروبي ذلك.

وأكمل: «فلسطين وإسرائيل لابد أن يجلسا على مائدة مفاوضات والعالم كله سيكون معهما، وسيعمل من أجل ذلك، وهدف المؤتمر تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولتين من أجل السلام والاستقرار وبالنسبة لإسبانيا تدعو بشكل كبير لوقف إطلاق النار لفترة أطول وتحقيق الرخاء لهذا المكان الرائع».

وأضاف بيدرو سانشيز: «في القدس كان لدينا مقابلات مثمرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وتكلمنا عن هجمات 7 أكتوبر وأدناها وأيضا تكلمنا بشكل واضح عن مطالبتنا بإطلاق سراح كل الرهائن الإسرائيلية، وفي المقابل هناك الكثير من الأمور على إسرائيل فعلها والالتزام بالقانون الدولي ومراقبة قتل المدنيين من النساء والأطفال».

وتابع: «لا نريد العنف، والعنف يولد العنف، والوقت هو وقت تاريخي وتمكنا من وقف العنف الذي أدى إلى الكثير من الخسائر لمدة عقود عديدة، وتكلمنا عن خطط سلام من أجل رفاهة وأمن وسلام الشعبين، وأردنا أن نزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، وركزنا على حل الدولتين الذي يؤيده المجتمع الدولي برمته».