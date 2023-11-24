-->

Friday, 24 November 2023 11:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أجهزة الأمن الإسرائيلية تتسلم 13 محتجزا أفرجت عنهم حماس

11/24/2023 2:43:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد مصدر أمني إسرائيلي أن الأجهزة الأمنية الاسرائيلية تسلمت المحتجزين الـ 13 الذين أفرجت عنهم حركة حماس في قطاع غزة.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن «الرهائن الإسرائيليين الـ13 موجودون الآن لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية»، بعدما تم الإفراج عنهم في اليوم الأول لسريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل و"حماس".

MENAFN24112023000130011022ID1107482375

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث