أجهزة الأمن الإسرائيلية تتسلم 13 محتجزا أفرجت عنهم حماس

MENAFN - Al-Anbaa) أكد مصدر أمني إسرائيلي أن الأجهزة الأمنية الاسرائيلية تسلمت المحتجزين الـ 13 الذين أفرجت عنهم حركة حماس في قطاع غزة.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن «الرهائن الإسرائيليين الـ13 موجودون الآن لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية»، بعدما تم الإفراج عنهم في اليوم الأول لسريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل و"حماس".