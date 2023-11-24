أجهزة الأمن الإسرائيلية تتسلم 13 محتجزا أفرجت عنهم حماس

أجهزة الأمن الإسرائيلية تتسلم 13 محتجزا أفرجت عنهم حماس
التاريخ
11/24/2023 2:43:33 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد مصدر أمني إسرائيلي أن الأجهزة الأمنية الاسرائيلية تسلمت المحتجزين الـ 13 الذين أفرجت عنهم حركة حماس في قطاع غزة.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن «الرهائن الإسرائيليين الـ13 موجودون الآن لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية»، بعدما تم الإفراج عنهم في اليوم الأول لسريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل و"حماس".
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