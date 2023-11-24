إسرائيل تفرج عن 39 من النساء والأطفال كدفعة أولى من تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع حماس

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان على حسابها في منصة «إكس» الإفراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من اتفاق تبادل الاسرى بين اسرائيل وحركة «حماس».
جاء ذلك فيما أكد الصليب الاحمر الدولي افراج «حماس» عن 24 محتجزا كانوا لديها منذ هجومها المفاجئ في 7 اكتوبر الماضي على اسرائيل، بينهم 13 اسرائيليا، وهو ما اكدته تل أبيب.
وقال مصدر أمني اسرائيلي لوكالة فرانس برس ان الاسرائيليين الـ13 المفرج عنهم باتوا في حوزة اجهزة الامن الاسرائيلية.
وقال الصليب الاحمر الدولي ان من بين من افرجت عنهم «حماس» عمالا تايلنديين.
MENAFN24112023000130011022ID1107482374
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.