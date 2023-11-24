إسرائيل تفرج عن 39 من النساء والأطفال كدفعة أولى من تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع حماس

MENAFN - Al-Anbaa) أكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان على حسابها في منصة «إكس» الإفراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من اتفاق تبادل الاسرى بين اسرائيل وحركة «حماس».

جاء ذلك فيما أكد الصليب الاحمر الدولي افراج «حماس» عن 24 محتجزا كانوا لديها منذ هجومها المفاجئ في 7 اكتوبر الماضي على اسرائيل، بينهم 13 اسرائيليا، وهو ما اكدته تل أبيب.

وقال مصدر أمني اسرائيلي لوكالة فرانس برس ان الاسرائيليين الـ13 المفرج عنهم باتوا في حوزة اجهزة الامن الاسرائيلية.

وقال الصليب الاحمر الدولي ان من بين من افرجت عنهم «حماس» عمالا تايلنديين.