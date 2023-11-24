حماس تفرج عن 12 تايلنديا و13 إسرائيليا كدفعة أولى من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

MENAFN - Al-Anbaa) بعد توقف الاعمال القتالية وبدء دخول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة، بدأت المرحلة الثالثة من اتفاق الهدنة وتبادل الاسرى بين اسرائيل وحركة حماس، بالافراج عن الدفعة الاولى من المحتجزين الاسرائيليين لدى حماس وعددهم 13 ، والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية البالغ عددهم 39 هم 24 سيدة و15 قاصرا .

واعلنت السلطات المصرية ان حركة حماس اطلقت سراح 12 تايلنديا و13 اسرائيليا ، فيما قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان الصليب الاحمر تسلم المحتجزين في خان يونس وتوجه بهم الى معبر رفح. في المقابل قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان المعتقلين الفلسطينيين سيفرج عنهم لاحقا. وكانت القناة ١٢ الإسرائيلية قالت ان عائلات الرهائن الإسرائيليين تلقت اتصالات للتوجه إلى أماكن اللقاء مع المحتجزين المفرج عنهم، فيما كان حشد من الفلسطينيين تجمعوا أمام سجن عوفر حيث سيتم الافراج عن الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية. وشددت قوات الاحتلال تعزيزاتها العسكرية في محيط السجن ومنعت المواطنين من الاقتراب من محيطه. وشوهدت وهي تطلق قنابل الغاز باتجاههم.

وقال رئيس وزراء تايلند سريتا تافيسين انه تلقى تأكيدا بإطلاق سراح 12 عاملا تايلنديامنقطاعغزة.