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الخرابشة يؤكد ضرورة مراجعة قانون الطاقة المتجددة في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة

11/24/2023 2:43:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس إن المرحلة الحالية تتطلب إصدار تشريع جديد يواكب التطورات والتغيرات المتسارعة الحاصلة في مجال الطاقة المتجددة، وبما يتواءم مع المستجدات التي يشهدها القطاع والنظرة المستقبلية لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، في تطبيق مبادئ الاستدامة على النمو الاقتصادي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة أصبحت أمرا ملحا في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة في المملكة.

وأكد الخرابشة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشراكة في مجال الطاقة التزام الوزارة بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل القطاع لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، وبما فيها مراجعة وتطوير قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012، بصورة تضمن المحافظة على الريادة والإنجازات التي حققها قطاع الطاقة المتجددة في الأردن.

وأشار إلى أن مراجعة القانون تهدف إلى تعزيز ممارسات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، ووضع تعليمات ناظمة وواضحة تراعي مصالح القطاعات كافة من جهة ومتطلبات النظام الكهربائي من جهة أخرى، وإعادة النظر في آلية التعامل مع مشاريع تغطية الاستهلاك، وتعزيز وتعظيم أهمية تصنيع المكون المحلي في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز العائد منه على الدخل المحلي.

وناقش أعضاء مجلس الشراكة من القطاعين العام والخاص أبرز الملاحظات على القانون من حيث آلية التعامل مع مشاريع توليد الكهرباء لغايات الاستهلاك الذاتي، ومراجعة مفهوم نموذج المشتري الوحيد، وقضايا التخزين، وتوضيح الدورالتنظيمي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في القانون.

وأكد الخرابشة أهمية مجالس الشراكة في التعاون المشترك على إعادة النظر في القوانين الناظمة لعمل القطاع، مثمنا حرص ممثلي الجهات من القطاعين العام والخاص على المشاركة الفاعلة وإثراء النقاشات التي من شأنها ضمان تطوير القوانين بما يساهم في تخفيف الأعباء على القطاعات ذات الصلة بالقانون.

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على متابعة الملاحظات المسجلة على القانون، تمهيدا للمضي لاحقا بإجراءات سن القانون ضمن القنوات الدستورية المعتمدة، وبما يلبي متطلبات مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023، وبصورة تلبي متطلبات المرحلة وتطلعات الشركاء.

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