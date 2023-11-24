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الذهب يتجه لثاني مكاسب أسبوعية على التوالي

11/24/2023 2:43:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، فيما تتجه نحو تسجيل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.
وجاءت مكاسب المعدن الأصفر في ظل ضعف أداء الدولار، وتزايد الثقة في أن الفيدرالي الأميركي انتهى من دورة التشديد النقدي الحالية، ووسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
ويتجه الدولار نحو تسجيل الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي؛ مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
أما على صعيد التداولات، فقد ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة لتسجل مستويات 1994.3 دولار للأونصة.

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