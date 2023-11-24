الذهب يتجه لثاني مكاسب أسبوعية على التوالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، فيما تتجه نحو تسجيل ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.
وجاءت مكاسب المعدن الأصفر في ظل ضعف أداء الدولار، وتزايد الثقة في أن الفيدرالي الأميركي انتهى من دورة التشديد النقدي الحالية، ووسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
ويتجه الدولار نحو تسجيل الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي؛ مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
أما على صعيد التداولات، فقد ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة لتسجل مستويات 1994.3 دولار للأونصة.
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