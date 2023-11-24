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سان جيرمان يتطلع إلى كسر عقدة موناكو

11/24/2023 2:42:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



باريس - يسعى فريق باريس سان جيرمان للتخلص من "لعنة" ضيفه موناكو، عقب فوزه في مبارياته الخمس الأخيرة ببطولة الدوري الفرنسي، وذلك عندما يلتقيه عند الساعة 11 من مساء اليوم، في ملعب "بارك دي برانس"، ضمن قمة مباريات المرحلة 13 من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي تواصل فعالياتها مجددا بعد توقفها لمدة أسبوعين بسبب فترة التوقف الدولية.
ويسعى "الباريسي" لمواصلة انتفاضته في البطولة التي توج بلقبها 9 مرات في المواسم الـ11 الأخيرة، من أجل تعزيز موقعه على القمة، التي انقض عليها قبل فترة التوقف.
ويمتلك فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي 27 نقطة بعد خوضه 12 مباراة في المسابقة هذا الموسم حتى الآن، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على أقرب ملاحقيه نيس، فيما يبتعد بفارق 3 نقاط أمام موناكو، صاحب المركز الثالث، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في المواسم الستة الأخيرة.
ولم يعرف سان جيرمان سوى طريق الانتصارات منذ تعادله سلبيا مع كليرمون فوت في أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث تغلب على رين وستراسبورج وبريست ومونبيلييه وريمس، ويخشى فريق العاصمة الفرنسية استمرار سوء نتائجه في مواجهاته ضد موناكو بالمسابقة، بعدما حقق فوزا وحيدا عليه خلال لقاءاتهما الستة الأخيرة في البطولة، مقابل 4 انتصارات لمنافسه، فيما فرض التعادل نفسه على لقاء وحيد.
وقبل 48 ساعة على المباراة المرتقبة، أعلن سان جيرمان رسميا تفعيل بند شراء لاعبه جونسالو راموس، المعار من بنفيكا البرتغالي مقابل 65 مليون يورو، إضافة إلى 15 مليونا كمتغيرات في صورة حوافز، ليظل مدافعا عن ألوان النادي حتى العام 2028.
ويأتي هذا القرار، الذي جاء قبل 40 يوما من فتح باب الانتقالات الشتوية، ليمنح اللاعب البرتغالي قوة دفع رائعة قبل مواجهة موناكو، حيث من المرجح أن يقود هجوم سان جيرمان برفقة النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، متصدر ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 13 هدفا.
ويطمح سان جيرمان، إلى الظهور بشكل قوي أمام منافسه العتيد وحصد النقاط الثلاث، للحصول على قوة دفع جيدة قبل مباراته المهمة ضد ضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يوم الثلاثاء المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.
ولا بديل أمام سان جيرمان، سوى تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه الإنجليزي، لتجنب الدخول في حسابات الصعود المعقدة للأدوار الإقصائية بالمسابقة القارية.
من جانبه، يرغب موناكو في مصالحة جماهيره، التي شعرت بالإحباط عقب تعادله سلبيًا مع مضيفه لوهافر في المرحلة الماضية للبطولة، حيث تسبب إهداره نقطتين ثمينتين في حرمانه من التقدم نحو الوصافة.
في المقابل، يبحث نيس، الحصان الأسود للبطولة هذا الموسم، عن العودة إلى طريق الانتصارات حينما يستضيف تولوز، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، يوم بعد غد، حيث تراجع نيس للمركز الثاني في ترتيب البطولة، بعدما سقط في فخ التعادل دون أهداف مع مضيفه مونبيلييه في المرحلة الماضية، لكنه سيحاول العودة للقمة من جديد، أملا في تعثر سان جيرمان أمام موناكو.
وظهر نيس، الذي أنهى المسابقة في المركز التاسع الموسم الماضي، بشكل مغاير تماما هذا الموسم، حيث حقق 7 انتصارات وتعادل في 5 لقاءات، علما بأنه هو الوحيد الذي ما يزال محافظا على سجله خاليا من الهزائم في البطولة حتى الآن.
ويطمع نيس بقيادة مديره الفني الإيطالي الشاب فرانشيسكو فاريولي (34 عاما) في مواصلة نتائجه الجيدة في البطولة، التي يحلم بالتتويج بها للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ موسمي 1958 و1959.
وقبل مواجهته المهمة مع مضيفه آرسنال الإنجليزي في دوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل، يخشى لانس، وصيف البطولة في الموسم الماضي، استفاقة مضيفه كليرمون فوت، صاحب المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد 9 نقاط، وذلك حينما يلتقي معه غدا، وتعافى لانس من بدايته المخيبة في البطولة هذا الموسم، التي شهدت حصوله على نقطة واحدة في مبارياته الخمس الأولى، حيث أصبح في المركز السادس حاليا برصيد 16 نقطة، ويأمل مواصلة الزحف نحو مراكز المقدمة.
ويدرك لاعبو لانس ضرورة الحصول على النقاط الثلاث بملعب كليرمون، الذي تفادى الخسارة في مباراتيه الأخيرتين بالبطولة، وتغلب على لوريان في المرحلة الماضية، محققا فوزه الثاني في آخر 4 مباريات بالمسابقة.
وتشهد تلك المرحلة العديد من المواجهات المهمة الأخرى، حيث يلتقي ستراسبورج مع ضيفه أولمبيك مارسيليا، بعد غد، فيما يلعب مونبيلييه مع ستاد بريست، ونانت مع لوهافر، ولوريان مع ميتز، ورين مع ستاد ريمس، وليون مع ليل، يوم بعد غد. -(وكالات)

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