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إساءات عنصرية بحق رودريغو بعد الهزيمة أمام الأرجنتين

11/24/2023 2:42:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقع المهاجم الدولي البرازيلي رودريغو ضحية إساءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد يومين من هزيمة منتخب بلاده في الـ"سوبر كلاسيكو" أمام الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

وقال مهاجم ريال مدريد الإسباني في رسائل نشرها عبر حسابيه على "إنستغرام" و"إكس" (تويتر سابقا): العنصريون في الخدمة دائماً. لقد تم غزو شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بي بالإهانات والهراء من جميع الأنواع.

وأرفق المستخدمون بشكل خاص رموزاً تعبيرية على شكل موزة أو قرد في الملف الشخصي للمهاجم البالغ 22 عاماً، والذي يفكر في اتخاذ إجراء قانوني، وفقا لموقع "غلوبو إسبورتي" نقلاً عما قاله.

وتابع: إذا لم نفعل ما يريدون، إذا لم نتصرف بالطريقة التي يعتقدون أنه ينبغي علينا، إذا ارتدينا شيئا يزعجهم، إذا لم نخفض رؤوسنا عندما يهاجموننا، إذا لم نقم بذلك، أو نحتل مساحات يعتقدون أنها ملكهم، يتصرّف العنصريون بسلوكهم الإجرامي. لسوء الحظ، نحن لن نتوقف.

وضمن السياق ذاته، أعرب نيمار نجم الهلال السعودي وزميله في ريال فينيسيوس جونيور والذي يتعرّض بدوره بانتظام لاساءات عنصرية في إسبانيا، عن تضامنهما مع مهاجم الـ "ميرينغي"، فغرّد "ني" عبر إنستغرام: ثورتك تجعلهم غير مرتاحين، لا تتوقف أبدا!.

وغاب نيمار وفينيسيوس جونيور بسبب الإصابة عن الخسارة أمام الأرجنتين 0-1 ضمن الجولة السادسة من التصفيات.

وبدوره، أدان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان "الاساءات العنصرية" وأكد أنه "سيواصل العمل بلا كلل لحظر مرض العنصرية هذا في كرة القدم".

وأشار رئيس الاتحاد البرازيلي إيدنالدو رودريغيش إلى أنه سينظّم حدث ضد التمييز، بعنوان "بشرة واحدة"، خلال المباراة الودية لأبطال العالم خمس مرات ضد إسبانيا في مارس المقبل.

وقال: هي دعوة للتفكير في نوع العنف الذي عانيت منه (رودريغو)، والذي يعاني منه فينيسيوس، وكل أولئك الذين، مثلك انت، إن كانوا برازيليين أم لا، لاعبين أم لا، يعانون كل يوم في العالم.

وفشل رودريغو في قيادة بلاده للفوز على الأرجنتين في ريو دي جانيرو الثلاثاء، ليتلقى "سيليساو" خسارة أولى تاريخية على أرضه في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. ودخل المهاجم في نقاش ساخن مع الأرجنتينيين ميسي ورودريغو دي بول قبل انطلاق المباراة التي تأخرت قرابة نصف ساعة بسبب الاشتباكات بين الجماهير الارجنتينية والشرطة في المدرجات.

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