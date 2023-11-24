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فيصل والعوضات يعززان قائمة الوحدات قبل المغادرة إلى الطائف

11/24/2023 2:42:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - يغادر وفد فريق الوحدات لكرة القدم اليوم إلى مدينة الطائف، استعدادا لمواجهة فريق أهلي حلب السوري، مساء الثلاثاء المقبل على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
ومن المنتظر أن تشهد القائمة المغادرة إلى السعودية تواجد اللاعبين بهاء فيصل وأنس العوضات، ما يعزز من قوة الوحدات على الصعيد الهجومي، حيث غاب الأول لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة، فيما قبلت إدارة النادي اعتذار الثاني بعد أن اصطدم مؤخرا مع الجهاز الفني للفريق، لتشكل عودته هو الآخر قوة إضافية مهمة في الهجوم.
وأجرى الوحدات مرانه الأخير مساء أمس على ملعبه في غمدان بقيادة المدرب العماني رشيد جابر، حيث أعلن المدرب قائمة أسماء اللاعبين المغادرين، وأكد على أهمية المواجهة المقبلة التي تمثل نقطة مفصلية في مشوار“الأخضر” بالبطولة.
وخاض الوحدات خلال فترة التوقف الدولية مباراة ودية وحيدة أمام شباب الأردن، انتهت بفوزه بهدفين دون مقابل، في مباراة شهدت غياب 13 لاعبا، بسبب فترة التوقف الدولية.
وتضم قائمة فريق الوحدات في التدريبات الحالية 26 لاعبا، على أن يتم استبعاد لاعبين اثنين منهم، واللاعبون هم أحمد عبد الستار، عبد الله الفاخوري، مراد الفالوجي، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، فادي الناطور، أحمد الصغير، عرفات الحاج، خالد كردغلي، دانيال عفانة، محمود شوكت، أحمد سمير، أحمد سريوة، صالح راتب، حسان زحراوي، خالد عصام، مهند أبو طه، محمد كحلان، محمد موالي، عامر جاموس، محمد عبد المطلب“بوغبا”، أنس العوضات، بهاء فيصل، مالك علان، محمود زعترة وسيدريك هنري.
وكان الوحدات قد تغلب على الأهلي حلب بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب بين الفريقين، وهو يحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متأخر بفارق المواجهات المباشرة عن الكويت الكويتي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الكهرباء العراقي صدارة المجموعة وبرصيده 7 نقاط.
ويحتاج الوحدات لنقاط المباراة كاملة إذا ما أراد المنافسة على بطاقة التأهل المباشرة للدور المقبل، حيث تسببت خسارته في الجولة الماضية أمام الكهرباء العراقي 1-3، في تنازله عن الصدارة وتعقيد موقفه في المجموعة، علما بأن المباراة الأخرى في المجموعة تقام في اليوم ذاته بين الكويت وضيفه الكهرباء.
ويتأهل متصدر كل مجموعة من بين المجموعات الثلاث عن منطقة غرب آسيا لربع نهائي البطولة، إلى جانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني.
ويعول الوحدات على دعم جماهيره من الجالية الأردنية في السعودية، وعلى خبرات عدد كبير من لاعبيه في البطولات القارية، والذين شاركت غالبيتهم مع الفريق بالموسمين الماضيين بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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