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كفرنجة وأم جوزة أبرز المرشحين للعودة إلى يد الأولى

11/24/2023 2:42:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






عمان - تعتبر فرصة فريقي كفرنجة وأم جوزة قوية جدا في العودة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، نظرا لما يتمتعان به من مستويات فنية تؤهلهما بتجاوز الفرق الأخرى المشاركة في دوري الدرجة الثانية، والذي ينطلق اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.
ورغم أفضلة الفريقين في خطف بطاقتي التأهل إلى دوري الكبار، إلا أن بقية الفرق وهي يرموك البقعة وساكب ووادي السير تملك هي الأخرى فرص التأهل، وهي عازمة على إحداث المفاجآت وطرق أبواب المنافسة بوقت مبكر من عمر الدوري، ما يعطي انطباعا بأن مباريات الدوري ستحفل بالندية والإثارة في ظل هذا التنافس وما تملكه الفرق من قدرات فنية ولاعبين أغلبهم من أصحاب الخبرات، خصوصا بفريقي كفرنجة وأم جوزة، والذي امضوا مواسم طويلة في اللعب بدوري الكبار.
وحسب تعليمات الدوري، تقام المنافسات وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، على أن يتأهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024، الفريقان الحاصلان عل المركزين الأول والثاني مع ختام اللقاءات، مثلما اعتمد اتحاد اللعبة صالتي الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وصالة الحسن الرياضية بإربد مكانا لاحتضان كافة منافسات الدوري.
وحسب البرنامج الرسمي الذي أصدره الاتحاد في وقت سابق، يقص فريقا أم جوزة وساكب المنافسات من خلال المواجهة التي تجمع بين الفريقين عند الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين المقبل في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بذات الصالة وعندج الساعة السابعة مساء فريقا وادي السير ويرموك البقعة.
ويوم الجمعة المقبل يلتقي فريقا وادي السير وأم جوزة عن الساعة الخامسة مساء.
وتتواصل منافسات الدوري يوم السبت المقبل، حيث يلتقي فريقا كفرنجة وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ويوم الثلاثاء 5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل يلتقي فريقا يرموك البقعة وأم جوزة عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وفي صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد يلتقي فريقا كفرنجة ووادي السير عند الساعة الخامسة مساء.
ويوم الجمعة 8 من ذات الشهر يلتقي فريقا يرموك البقعة وساكب عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي يوم السبت 9 من ذات الشهر فريقا كفرنجة وأم جوزة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ويوم الاثنين 11 من ذات الشهر يلتقي فريقا ساكب ووادي السير عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، قبل أن تختتم منافسات مرحلة الذهاب يوم 12 من ذات الشهر من خلال اللقاء الذي يجمع بين فريقي كفرنجة ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
وتعتبر بطولة دوري أندية الدرجة الثانية آخر مسابقة على أجندة الاتحاد لهذا الموسم 2023، حيث أقام طيلة الموسم كافة بطولاته المحلية سواء كانت للرجال والسيدات أو للفئات العمرية.

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