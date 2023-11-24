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الخطاب الإيجابي في الحرب على غزة يرفع المعنويات ويحاكي النصر القريب

11/24/2023 2:41:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
منى أبوحمور






عمان- يذهب مختصون إلى أهمية توجيه الخطاب الإعلامي بلغة إيجابية ترفع المعنويات في هذه الأوقات العصيبة، وأن يحاكي هذا الخطاب النصر القريب في وجه العدو الغاشم وأنه سيكون قريبا لا محالة.
مخاوف كبيرة تغلف أحيانا خطاب الكثيرين ممن يرون أن مجريات الحرب الغاشمة تخلف الكثير من الخسائر، وأن فلسطين تحارب وحدها الاحتلال الصهيوني الذي ضرب عرض الحائط الاتفاقيات الدولية كافة، غير آبه للأصوات الأممية التي تطالب بوقف الحرب.
يعيش أبناء قطاع غزة ظروفا استثنائية وكارثية، بحسب اختصاصية علم الاجتماع الدكتورة فاديا الإبراهيمي، التي تبين أن القتل والدمار في كل مكان وبشكل متواصل، فيما وجع الفقد يطال عائلات كثيرة، في الوقت الذي يقابله حقيقة ثبات وصمود أهالي غزة، وثباتهم على أرضهم راضين بقضائهم صابرين على وجعهم، يقدمون أرواحهم وأبناءهم فداءً لفلسطين وخطوة أولى في سبيل النصر والحرية بإذن الله.
التغيرات النفسية ومنها الروح المعنوية، والمشاعر والعواطف التي تحكم سلوك وتصرفات الأفراد وتحدد رغبتهم في تحقيق هدف معين كالنصر، متطلب ضروري في هذه المرحلة، وفق الإبراهيمي، لافتة إلى أن مكونات الصمود النفسي أو المعنوي هي التعاطف، التواصل، التقبل، الرؤية الإيجابية للذات والثقة بالقدرات والإمكانيات.
وتبين الإبراهيمي، أن الأمن الفكري لا يقل أهمية عن الأمن النفسي، فأفكارنا تنعكس على مشاعرنا ونفسيتنا، لذا "فلنكن إيجابيين في أفكارنا ولنبتعد عن الأفكار السلبية التي قد تثبط من عزيمتنا".
وتقول الإبراهيمي "لا ننسى أن المعنويات العالية ضرورية جداً من أجل الثبات والصمود"، مضيفة أن الروح المعنوية إذا كانت مرتفعة في النفوس، فإن الناس يكونون أقرب إلى النجاح والنصر، بعيدا عن الهزائم النفسية.
والروح المعنوية لأي جماعة، وفق الإبراهيمي، تحتاج إلى تناسق وانسجام في الجزء الأكبر منها وإلى الصبر والقوة باستخدام الخطاب السياسي العسكري الديني والوطني، ويأتي على شكل حب الأرض والتمسك بالحياة والتفاؤل بالنصر، ويترجم من خلال السلوكيات الإيجابية حتى في أصعب الأوقات وفي التعاون والتكافل بين الجميع.
وتردف، لا وقت للاستسلام أو الانهيار، نستخدم الخطاب الديني والآيات القرآنية التي وعدت بالنصر، والقصائد والأغاني الوطنية التي تعطي جرعة من الحماس وكذلك في كل لقطة أو فرحة أو حتى بسمة على وجه طفل أو شاب أو امرأة.
كما أن الروح المعنوية العالية ترعب العدو وتشعره بهزيمته وضعفه، وتساعد المجاهدين والمقاتلين على التصدي للعدو بقوة، منوهة إلى أن عرض الصور والفيديوهات الإيجابية والأخبار الإيجابية ضروري ليشعر الجميع بالثقة والأمل، أيضا أخذ الأخبار من مصادر موثوقة وصادقة والحذر من الحرب النفسية التي تستهدف في المقام الأول تحطيم الروح المعنوية.
الدكتور تيسير أبو عرجة، أستاذ الصحافة والإعلام، يلفت بدوره إلى الدور المهم والكبير للكلمة وقدرتها على التأثير في الجمهور، خصوصا في الظروف الحرجة التي يكون فيها الناس في حالة قصوى من الأعصاب المشدودة.
ويلفت، بدوره، الى أن الخطاب الذي يوجه للجمهور بكل فئاته يجب أن يراعي خطورة الكلمة وأهميتها وكل ما ينعكس على معنويات الناس من خلال استماعهم ومشاهدتهم لما يتلقونه من معلومات وأخبار متلاحقة من مصادر متعددة وعلى مدار الساعة.
وأشار أبوعرجة إلى أن الجهات المعادية لا تقدم أي خبر أو تعليق أو صورة إلا وتحملها شحنة دعائية تقصد بها التأثير السلبي علينا وعلى جماهيرنا العربية. هذه الجماهير التي تعيش حالة المتابعة المستمرة لكل ما يتصل بالحرب العدوانية على غزة.
وبحسب أبو عرجة، من الأهمية بمكان توجيه الخطاب الإيجابي الذي يرفع المعنويات لأنه يعين المقاومين في صمودهم وقتالهم وبسالتهم ويشعرهم بأن جماهير الأمة معهم وأنهم يحققون من الإنجازات والانتصارات في ميدان المواجهة.
ويقول أبو عرجة "هذه المعنويات العالية تؤدي الى تفويت الفرصة على سيل الإشاعات وعلى ما تحرص الجهات المعادية من بثه من سموم وأخبار مضللة"، والتي تهدف الى زعزعة الإيمان بالقضية التي يقاتل من أجلها المقاومون، وإلى ضرب ما تم تحقيقه من تلاحم شعبي وخطاب عربي وإسلامي ينتصر للحق والعدل.
ويشدد أبو عرجة على أن على كل صاحب قلم وصاحب فكر وكذلك من يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية الارتقاء بلغة التعبير الى مستوى المعركة الكبرى التي يتابعها العالم بأسره، وأن تكون كل كلمة لهم تحمل هذه الإيجابية التي ستقود بحول الله وقدرته الى تحقيق الانتصار على هذا العدو المحتل الغاشم.

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