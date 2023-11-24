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هل يفضل استخدام الأعشاب الطازجة أم المجففة أثناء الطهي؟

11/24/2023 2:41:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هل تعرف أن الأعشاب المجففة نكهتها أقوى من الأعشاب الطازجة؟
أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، أن ملعقة صغيرة من الأعشاب المجففة تعادل 4 ملاعق صغيرة من الأعشاب الطازجة.
وغالبا ما تحتوي الأعشاب الطازجة على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنةً بالأعشاب المعالجة أو المجففة، وفق ما نشر على موقع "سي إن إن. عربية".
لذلك، احرص على استخدام الأعشاب الطازجة أثناء الطهي حتى تستفيد من خصائصها المعززة للصحة.
الطهي بالأعشاب
تعد الأعشاب طريقة رائعة لإضافة النكهة واللون إلى أي نوع من الأطباق أو المشروبات، سواء كانت حلوة أو مالحة، من دون إضافة الدهون، أو الملح، أو السكريات.
ويتميز كل منها بمجموعة من الفوائد المتنوعة.
وعلى سبيل المثال، قد يساعد الثوم، وبذر الكتان، والحلبة، وعشب الليمون، على خفض نسبة الكولسترول.
ويمكن أن يساعد الثوم، والبصل، والكراث، والنعناع، والريحان، والميرمية، والعديد من الأعشاب الأخرى على الحماية من أمراض السرطان.
وهناك أيضا العديد من الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة، وخاصة القرنفل، والقرفة، والميرمية، والزعتر.
بين الفائدة والنكهة.. إليك ما لا تعرفه عن أعشاب المطبخ العربي
وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أنه لا يوجد علاج لأي نوع من أنواع مرض السكري.
ولكن، يمكن أن تحسن بعض الأعشاب والأطعمة من حساسية الشخص للإنسولين ومقاومته.
نصائح للطهي بالأعشاب
وشارك الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" مجموعة من الاقتراحات للطبخ بالأعشاب. وتشمل ما يلي:
تستخدم بعض الأعشاب لإضفاء نكهة فقط، ولا يمكن تناولها مباشرة، مثل أوراق الغار.
تتلاشى نكهة الأعشاب مع مرور الوقت، لذلك تخلص من الأعشاب المجففة بعد مرور 12 شهرا.
نكهة الأعشاب المجففة الكاملة، والتي ما تزال أوراقها ملتصقة بسيقانها، أقوى من الأوراق المنفردة التي تباع في عبوات.
بعض الأعشاب أكثر صلابة من غيرها، مثل إكليل الجبل، والبقدونس، وستحتفظ بنكهتها أثناء الطهي.


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