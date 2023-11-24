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أول شهيد منذ سريان الهدنة

11/24/2023 2:41:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إثر محاولته الانتقال من جنوبي قطاع غزة إلى شماله بعد سريان الهدنة.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة عند الساعة السابعة من صباح الجمعة بتوقيت فلسطين، حيز التنفيذ، حيث تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار في شمال وجنوب غزة، وذلك بعد 48 يوما من الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر.

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