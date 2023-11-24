أول شهيد منذ سريان الهدنة

أول شهيد منذ سريان الهدنة
التاريخ
11/24/2023 2:41:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إثر محاولته الانتقال من جنوبي قطاع غزة إلى شماله بعد سريان الهدنة.
ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة عند الساعة السابعة من صباح الجمعة بتوقيت فلسطين، حيز التنفيذ، حيث تتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار في شمال وجنوب غزة، وذلك بعد 48 يوما من الحرب الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر.
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