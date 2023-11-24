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صافرات الإنذار تدوي في إيلات المحتلة عن طريق الخطأ

11/24/2023 2:41:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت بلدية إيلات، بأن صفارات الإنذار أطلقت عن طريق الخطأ إثر الاشتباه بجسم غريب ولم يحدث أي اعتراض صاروخي.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار في إيلات كانت إنذارا كاذبا ولا يوجد مؤشر على وقوع حادث أمني.

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