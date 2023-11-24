صافرات الإنذار تدوي في إيلات المحتلة عن طريق الخطأ

صافرات الإنذار تدوي في إيلات المحتلة عن طريق الخطأ
التاريخ
11/24/2023 2:41:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت بلدية إيلات، بأن صفارات الإنذار أطلقت عن طريق الخطأ إثر الاشتباه بجسم غريب ولم يحدث أي اعتراض صاروخي.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار في إيلات كانت إنذارا كاذبا ولا يوجد مؤشر على وقوع حادث أمني.
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