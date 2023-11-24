الكسواني: 5 آلاف مقدسي فقط أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، إن نحو 5 آلاف مواطن مقدسي أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بالقدس المحتلة، فقط، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد، للجمعة السابعة على التوالي.
وأوضح الكسواني في تصريح خاص لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في رام الله، أن قوات الاحتلال منعت المصلين ممن هم دون الـ70 عاما من الدخول إلى المسجد؛ مما تسبب بانخفاض كبير في عدد المصلين.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على المواطنين والمصلين في منطقة واد الجوز وسط المدينة المقدسة المحتلة ومنعتهم من الوصول الأقصى.
وأدى مجموعة من الشبان صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة.
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