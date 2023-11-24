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الكسواني: 5 آلاف مقدسي فقط أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

11/24/2023 2:41:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، إن نحو 5 آلاف مواطن مقدسي أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بالقدس المحتلة، فقط، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد، للجمعة السابعة على التوالي.
وأوضح الكسواني في تصريح خاص لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في رام الله، أن قوات الاحتلال منعت المصلين ممن هم دون الـ70 عاما من الدخول إلى المسجد؛ مما تسبب بانخفاض كبير في عدد المصلين.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على المواطنين والمصلين في منطقة واد الجوز وسط المدينة المقدسة المحتلة ومنعتهم من الوصول الأقصى.
وأدى مجموعة من الشبان صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة.

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