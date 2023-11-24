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الإعلام العبري: حماس سلمت الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر

11/24/2023 2:41:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




نقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مصرية قولها إن الصليب الأحمر الدولي تسلم الأسرى الإسرائيليين من حركة حماس.
وأضافت الهيئة أن الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة سيعودون إلى إسرائيل من معبر العوجا عبر معبر رفح.

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