الإعلام العبري: حماس سلمت الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر

الإعلام العبري: حماس سلمت الأسرى الإسرائيليين للصليب الأحمر
التاريخ
11/24/2023 2:41:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مصرية قولها إن الصليب الأحمر الدولي تسلم الأسرى الإسرائيليين من حركة حماس.
وأضافت الهيئة أن الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة سيعودون إلى إسرائيل من معبر العوجا عبر معبر رفح.
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