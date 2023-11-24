7 طائرات تجسس إسرائيلية تحلق في أجواء مدينة رفح

7 طائرات تجسس إسرائيلية تحلق في أجواء مدينة رفح
التاريخ
11/24/2023 2:41:34 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت قناة الأقصى الفضائية إن 7 طائرات تجسس إسرائيلية تحلق في أجواء مدينة رفح (جنوب قطاع غزة) خلافًا لاتفاق الهدنة الموقع بين إسرائيل وحركة حماس.
وينص الاتفاق على منع الطيران الإسرائيلي من التحليق في أجواء جنوب قطاع غزة، خلال أيام الهدنة الأربعة.
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