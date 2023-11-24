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7 طائرات تجسس إسرائيلية تحلق في أجواء مدينة رفح

11/24/2023 2:41:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




قالت قناة الأقصى الفضائية إن 7 طائرات تجسس إسرائيلية تحلق في أجواء مدينة رفح (جنوب قطاع غزة) خلافًا لاتفاق الهدنة الموقع بين إسرائيل وحركة حماس.
وينص الاتفاق على منع الطيران الإسرائيلي من التحليق في أجواء جنوب قطاع غزة، خلال أيام الهدنة الأربعة.

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