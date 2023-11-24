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استخدام إسرائيل المشهد المكاني كوسيلة للإخضاع

11/24/2023 2:41:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مايكل يونغ* - (كارنيغي الشرق الأوسط) 15/11/2023
يشرح سومديب سِن Somdeep Sen، في مقابلة أجريت معه، طرق استخدام المستوطنات في الضفة الغربية، وحتى الجامعة العبرية في القدس، لمحو الوجود الفلسطيني.
سومديب سِن هو أستاذ مشارك في جامعة روسكيلد في الدنمارك، له كتب عديدة، ألفها أو شارك في تأليفها، من أبرزها كتاب "تفكيك استعمار فلسطين: حماس بين مناهضة الاستعمار وما بعد الاستعمار" Decolonizing Palestine: Hamas Between the Anticolonial and the Postcolonial، الصادر عن منشورات جامعة كورنيل في العام 2020، وكتاب "السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية: مسرحة إدارة سياسية بائسة" The Palestinian Authority in the West Bank: The Theatrics of Woeful Statecraft، الصادر عن منشورات راوتلِدج في العام 2018. نشرت كتاباته في صحف ومجلات عدة، مثل "الواشنطن بوست"، "فورين بوليسي"، "لندن ريفيو أف بوكس" وغيرها. أجرى أبحاثًا ميدانية مكثفة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك في قطاع غزة، والضفة الغربية، وإسرائيل، وتركيا ومصر. أجرت "ديوان" مقابلة معه في مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) لمناقشة الكيفية التي تعبر بها المشاهد الجغرافية والمكانية عن علاقات القوة بين إسرائيل والفلسطينيين، ولا سيما في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة.
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مايكل يونغ: من المسائل التي تثير اهتمامك مساهمة الجغرافيا والمشاهد المكانية في تشكيل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هلا شرحت أسباب ذلك، وبأي طرق حدث؟
سومديب سِن: أعتقد أن المشاهد المكانية هي بمثابة معرض يُظهر للعيان التفاعلات الاجتماعية السياسية الخاصة بمكان ما، سواء كان ذلك من خلال تصميم أو مخطط البيئة العمرانية، أو عبر طريقة تأطير المناظر الطبيعية أو تنظيمها. وينطبق هذا أيضًا في حالة فلسطين وإسرائيل. فقد انطوت عملية تأسيس إسرائيل على دور أساسي أداه خبراء الجغرافيا والتخطيط والخرائط الذين سعوا إلى رسم خريطة "الوطن" التي حولت مطلب الأرض الرمزي إلى ملكية مادية. كذلك، أدى خبراء الجغرافيا الفلسطينيون دورا أساسيا في كشف النقاب عن الممارسات التي أمعنت في محو الوجود الفلسطيني، بدءا من النكبة والطرد القسري للفلسطينيين من أراضيهم في العام 1948 ووصولا إلى الاقتلاع المستمر للمجتمعات المحلية الفلسطينية من القدس والضفة الغربية نتيجة مشروع الاستيطان الاستعماري العنيف.
تُلهمني في أعمالي بعض الأبحاث الرائدة التي أُجريَت حول التصميم والتخطيط المكانيين، والإيديولوجيا السياسية الأمنية التي ترتكز عليها البنية التحتية للاحتلال الإسرائيلي. لكن ما أركز عليه في أعمالي ليس الإيديولوجيا السياسية التي تستند إليها هذه البنية التحتية. إنني مهتم بمساهمة هذه الإيديولوجيا في تحديد طرق التفاعل مع المشهد المكاني. ومن هذا المنطلق، أجادل بأن المشهد المكاني ليس قطعة أثرية جامدة أو نتيجة صافية لإيديولوجيا سياسية محددة. بل ينبغي النظر إليه باعتباره موقعا نشطا يساعد السكان الذين يتفاعلون معه في حياتهم اليومية على إيجاد المعنى السياسي. بالنسبة المستوطنين، يسهم الواقع المادي الملموس للاحتلال في تعزيز شعورهم بامتلاك السلطة السيادية على المشهد المكاني. أما بالنسبة الفلسطينيين، فهذه الطبيعة المادية الخاصة بالاحتلال تهدف إلى تغريبهم عن أرضهم وإيقاف مطالبتهم بالمشهد المكاني وتقويضها.
في معرض أبحاثي، أجريتُ عملا ميدانيا إثنوغرافيا موسعا في المستوطنات الإسرائيلية، وكذلك داخل قرى فلسطينية وفي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وفي بلدات كانت تقع في الكثير من الأحيان بالقرب من هذه المستوطنات. وأجريتُ أيضا عملا ميدانيا في حيفا، حيث تأملتُ البيوت الفلسطينية التي هجرها أهلها خلال النكبة، والتي كانت صامدة في مكانها بانتظار أن يبتلعها الزحف العمراني للمدينة الساحلية. وأرتكزُ في مشروع كتابي الحالي إلى هذا العمل الميداني، وأدرج فيه أيضا الأحداث التي جمعتني (على مضض ومن دون سابق تخطيط) بالبنية التحتية الأمنية للاحتلال الإسرائيلي. وأحاول التفكير في السياسات الحَيّزية والمكانية في فلسطين وإسرائيل، انطلاقًا من هذه الأعمال الميدانية، ومرورًا بتعرضي للتوقيف والتفتيش والاستجواب بشكل روتيني عند نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وصولا إلى احتجازي في "غرفة انتظار" صغيرة في مطار بن غوريون.
يونغ: ركز أحد جوانب عملك الميداني داخل المجتمعات المحلية الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية على دراسة تصميم المستوطنات الإسرائيلية تحديدا. ماذا اكتشفتَ في هذا الصدد، وما الخلاصات التي توصلتَ إليها؟
سِن: ذكرتُ سابقًا أنني مهتم بكيفية تعامل الناس مع المشهد المكاني واختباره. ومن هذا المنطلق، أجريتُ عملا ميدانيا إثنوغرافيا في المستوطنات الإسرائيلية للتعرف إلى السياسة الكامنة في صلب تصميمها وتخطيطها، ولفهم كيف تسهم في تشكيل الهوية الذاتية للمستوطنين. فتجربة الذهاب من القدس إلى مستوطنة إسرائيلية مثل "إفرات" سريالية في حد ذاتها. أنت تعلم أن المستوطنات تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعلم أيضا أن المدن والقرى الفلسطينية موجودة في الجوار. ولكن، عندما تنطلق في رحلتك من القدس، فإنك لا ترى ولا تشعر بأي شيء من هذا القبيل. فأنت تقود سيارتك على طريق لا يسمح للفلسطينيين بالقيادة فيه، وعلى طول الطريق السريع، أقيمت حواجز وجدران لحجب القرى والبلدات الفلسطينية المجاورة على مرأى الناظرين.
ولا تختلف التجربة المكانية داخل المستوطنة عن ذلك. غالبا ما يتم بناء المستوطنات على أرض مرتفعة. وتكون على معرفة بأن ثمة قرية فلسطينية واقعة في أسفل الوادي، ولكن لن يسعك أبدا رؤيتها. والسبب في ذلك هو أن طريقة تصميم المستوطنات وتخطيطها لا تتيح لك رؤية المستوطنات الأخرى إلا من أعلى التلة. وحين زرتُ مستوطنة إفرات، بدا على خريطتي الرقمية وكأنني من المفترض أن أتمكن من رؤية قرية وادي النيص الفلسطينية المجاورة من مواقع محددة في المستوطنة. لكن الحواجز والجدران والمباني المشيدة كانت تحجب الرؤية، أو أن الطريق كان يظهر ببساطة اتجاها مختلفا. في الواقع، كان عليّ أن أبذل جهدا حقيقيا لأتمكن من رؤية وادي النيص، ولم يكن ذلك ممكنا إلا حين سرتُ في الطريق وصولًا إلى ضواحي المستوطنة. ويمكن اعتبار هذه التصاميم والسياسات سمات مشتركة في معظم المستوطنات. وقد جادلتُ في عملي بأن هذا الواقع يعزز شعور المستوطنين بامتلاك السلطة السيادية على المشهد المكاني، من دون أي حضور فلسطيني يتحدى مجالهم البصري. فعند الوقوف على قمة التلة، يستطيع المستوطنون النظر إلى الأسفل، نحو الفلسطينيين الذين يعيشون في محيطهم، وبالتالي صرف النظر عنهم.
يونغ: هلا أوضحت معنى أن العرب قد أُزيلوا من المشهد البصري للمستوطنات الإسرائيلية، وماذا أخبرك المستوطنون عن هذه الظاهرة؟
سِن: تأكد انطباعي بأن الفلسطينيين قد أُزيلوا عمدا من المشهد البصري خلال محادثاتي مع المستوطنين. فقد استخدم معظم المستوطنين الذين أجريتُ مقابلات معهم نبرة لا مبالية تقريبا عند الإشارة إلى المجتمعات المحلية الفلسطينية في جوارهم، كما لو أنهم يقولون إنها لا تشكل مجتمعا حقيقيا، أو أن فيها سكانا لديهم هوية متمايزة، أو شعبا متشبثا بمطلبه المشروع بالأرض. لقد تعمدوا إشاحة نظرهم عن الوجود الفلسطيني في المشهد المكاني. وفي إشارة إلى نزع الوجود الفلسطيني من المشهد البصري للمستوطنة، عبر أحد المستوطنين الذين تحدثت معهم، قائلًا: "نحن نحب الحفاظ على مناظر سلمية".
عزز غياب الفلسطينيين أيضا شعور المستوطنين بامتلاك السيادة على المشهد المكاني، وأمكن لهم أن يقولوا: "أنا لا أفكر في الفلسطينيين الذين يعيشون في الجوار. إذا أرادوا العيش هنا، لا بأس في ذلك. لكن عليهم أن يتذكروا أننا نحن أصحاب هذه الأرض".
يونغ: كيف كانت ردود فعل الفلسطينيين حيال المشهد المكاني للمستوطنات وجغرافيتها؟ هلا حدثتنا مثلا عن قرية وادي النيص، التي ذكرتها سابقا؟
سِن: عند زيارة القرى الفلسطينية، ولا سيما تلك الواقعة على مقربة من المستوطنات، تتلمس على الفور شعورا بالخوف، إذ إن هذه المجتمعات المحلية تخضع بشكل كبير لسيطرة ومراقبة وإشراف الجيش الإسرائيلي. ويلفتك أيضا الواقع المادي الملموس لمستوطنة إسرائيلية على قمة تلة تطل على قرية فلسطينية مجاورة. ويبدو للمقيمين في الوادي وكأن المستوطنة تهيمن على المشهد. لا يمكن للفلسطينيين صرف النظر عن الوجود المهيمن للمستوطنة في مشهدهم البصري. ولكن، على الرغم من ذلك، عثر الأشخاص الذين تحدثت معهم على طرق لتجنب التأثر سلبا بهذا الواقع، ولاسترداد حقهم في المشهد المكاني المحتل من خلال الاستراتيجيات التي يتبعونها في حياتهم اليومية للصمود والحفاظ على وجودهم.
وقد رأيت هذا الأمر بوضوح حين كنتُ في وادي النيص. عندما سألتُ فلسطينيا مسنا عن علاقة القرية بمستوطنة إفرات المجاورة، أجابني أنه ما من علاقة بينهما، موضحا: "هم يقيمون فوقنا، ويحاولون بذلك السيطرة علينا. يمكنهم إذا شاؤوا الاعتقاد بأن هذه الأرض لهم، لكننا نعرف أنها أرض فلسطينية. هذه الأرض لي، لقد ولدتُ وترعرعتُ هنا، وسوف أموت هنا".
وحين سألته كيف يتعامل مع واقع أن أرضه الآن يحتلها المستوطنون، أجاب: "يحاول الاحتلال أن يجعل من هذه الأرض سجنا لنا. هم يعرقلون تحركاتنا. وقد بنوا الجدران ونصبوا نقاط تفتيش لعزلنا عن أرضنا، لكنني أمشي على هذه الأرض حرا لأنها أرضي، على الرغم من أنني أعرف أن الجنود يراقبونني، (وأشار بإصبعه نحو إفرات) حتى أنني تسلقت هذه التلة واعتُقلت بسبب ذلك. لكنني عندما أفعل ذلك، أذكرهم وأذكر نفسي بأن هذه الأرض هي فلسطين". كذلك، يتعامل الفلسطينيون في قرى وبلدات أخرى، وفي مخيمات اللاجئين أيضا، مع وجود المستوطنات بالأسلوب نفسه، وقد توصلوا في الكثير من الأحيان، من خلال ممارسات يومية عادية، إلى طرق لاقتطاع حيز لهم مُنعتق من الاحتلال في مشهد عام خاضع لنير الاحتلال.
يونغ: ذكرتَ أيضا ملاحظة مثيرة للاهتمام مفادها بأن الجامعة العبرية في القدس، الواقعة على جبل المشارف، سعت إلى نزع الطابع الفلسطيني عن المشهد الجغرافي، على حد تعبيرك. كيف فعلَت ذلك؟ وهلا أخبرتَنا المزيد عن عملية التفكير وراء هذه الجامعة التي تأسست في العام 1918؟
سِن: كما أشرتَ عن حق، لقد تأسست الجامعة العبرية في القدس على جبل المشارف قبل ثلاثة عقود من قيام دولة إسرائيل.كان هدفها العملي أن تكون ملجأ للباحثين والطلاب اليهود الذين كانوا يُطردون بصورة منهجية من مؤسسات التعليم العالي في أوروبا. لكنها كانت أيضا مبادرة صهيونية ترمز إلى إعادة إحياء الوطن اليهودي وترميم الصلة التي قُطعت بين شعب اضطُهد ونُفي تاريخيا، ووطن أغدق الله على اليهود وعدا بالعودة إليه. يمكنك رؤية هذه الرمزية في تصميم حرم الجامعة، الذي بحكم موقعه على جبل المشارف، يطل بالكامل على قبة الصخرة، وهي أيضا موقع الهيكل الثاني. في الواقع، لفتت ديانا دوليف في كتابها الذي يحمل عنوان "تخطيط وبناء الجامعة العبرية، 1919-1948: قبالة جبل الهيكل" Planning and Building of the Hebrew University, 1919–1948: Facing the Temple Mount، إلى أنه كان يشار إلى الجامعة في الكثير من الأحيان باسم "الهيكل الثالث" خلال مراحل التخطيط. من ناحية العناصر الجمالية، استوحي المخطط الأصلي للحرم من فن العمارة العربية، لتحقيق تناغم مع المشهد المكاني المحيط به.
في هذه السردية التي تُروى من خلال تصميم الجامعة ومخططها، ما من اعتراف بالوجود الفلسطيني. بل واقع الحال أن العداء حيال الفلسطينيين جُبِل تاريخيا في دعائم الجامعة العبرية. قد يكون باتريك غديز وفرانك مييرز، اللذان وضعا المخطط العام للحرم، استخدما عناصر العمارة العربية في رؤيتهما للجامعة، لكن غديز كتب أيضا: "في وسع أي مراقب غربي أن يرى أن العرب قذرون، وفوضويون، ومتخلفون من نواحٍ كثيرة، وغالب الظن أن يغفلوا أو أن يجدوا صعوبة في رؤية ميزات مبانيهم، حتى تلك البيوت الجميلة المبنية على الطراز الدمشقي في القدس، بباحاتها الواسعة وغرفها الفسيحة، وما إلى ذلك". وأضاف أن على عاتق الصهاينة والجامعة الجديدة مسؤولية إظهار أفضل سمات العمارة العربية من خلال العناصر الجمالية للجامعة الجديدة بأقواسها العالية وقببها المهيبة.
يظهر هذا العداء أيضًا في الحرم المعاصر على جبل المشارف، وبخاصة أنه مليء بالرموز والرسوم القومية التي تدل على أن الجامعة تقدم خدماتها بشكل أساسي لدولة إسرائيل. كنتُ أجول ذات يومٍ في أروقة الحرم الجامعي، حين لمحتُ لافتةً خصصتها منظمة الأصدقاء الأميركيين للجامعة العبرية إلى أعضاء قسم هوليوود/ هالانديل، وكُتب عليها أن الجامعة العبرية هي "جامعة الشعب اليهودي". علاوةً على ذلك، يحوي الحرم الجامعي عددًا من القطع الأثرية التي تربط الجامعة بالتاريخ اليهودي، بهدف ترسيخ مكانتها كمؤسسة تسهم في إعادة إحياء التراث اليهودي. بطبيعة الحال، يشعر الطلاب الفلسطينيون بالإقصاء والاغتراب بسبب الأسرَلة المُنتشرة في الحرم الجامعي وبسبب مساعي نزع الطابع الفلسطيني عن مشهد مكاني يعتبرونه جزءا لا يتجزأ من أرضهم الفلسطينية ووطنهم.
تتجلى سياسات الحرم الجامعي، الواقع على قمة تلة، أيضًا من خلال طريقة هيمنته على المجتمعات المحلية الفلسطينية المجاورة، إذ تسمح للناظر من الحرم الجامعي بالتغاضي عن الوجود الفلسطيني في المنطقة. وخير دليل على ذلك قرية العيسوية المجاورة، الواقعة في سفح الوادي على الجهة الشرقية من الحرم الجامعي، والتي تُظهر التفاوت القائم بين الأماكن الإسرائيلية والفلسطينية. يتناقض المظهر الجمالي للجامعة، الذي تجري صيانته وتنسيقه بعناية، بشكل صارخ مع أزقة العيسوية المزدحمة والمليئة بالنفايات والتي تهملها بلدية القدس. ومنذ أكثر من عقد، لم يعُد يُسمح للمركبات من العيسوية بالخروج من القرية باتجاه جبل المشارف بسبب نقطة تفتيش عسكرية. وفي الكثير من الأحيان، تقوم الشرطة بتفتيش الطلاب الفلسطينيين والعاملين المتعاقدين في الجامعة، الذين هم من العيسوية، عند نقطة التفتيش قبل السماح لهم بدخول الحرم.
لكن بالنسبة إلى الذين حاورتُهم من سكان العيسوية، ينعكس جزءٌ كبير من تأثير الحرم الجامعي على المجتمعات المحلية الفلسطينية المجاورة من خلال واقع أن القرية تعيش، حرفيا، في ظله. في أيار (مايو) من العام 2016، اصطحبتني طالبة فلسطينية مقيمة في العيسوية تدعى سارة في جولة داخل القرية. وخلال سيرنا على أطراف القرية بمحاذاة الجامعة، قالت لي: "العيسوية مسقط رأسي". ثم توقفت عن الكلام فجأةً ونظرت باتجاه الحرم، وأضافت: "لكن، انظر إلى الحرم الجامعي، فهو يقع فوقنا. من العيسوية، علينا أن ننظر إلى فوق لنرى الجامعة على جبل المشارف. وهذا يعني أننا ننظر إلى فوق، فيما ينظرون هم إلى الأسفل نحونا. هذه هي العلاقة التاريخية التي تربطنا بالجامعة العبرية. هذه هي علاقتنا بالمستعمر. وجل ما يهدفون إليه هو جعلنا نختفي".
تعد هذه العلاقة أكثر وضوحا للعيان في الإطلالة من كلية جاك وجوزيف ومورتون مندل للدراسات العليا في العلوم الإنسانية، الواقعة على بعد أمتار قليلة فقط من سور الحرم الذي يفصل الجامعة العبرية عن العيسوية. حين عبرت المدخل الرئيسي للحرم في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2015، كانت العيسوية تظهر بوضوح عبر نوافذ كلية مندل الزجاجية الممتدة من الأرض إلى السقف. لكن حين جلستُ في البهو الواقع في الطابق أسفل المدخل، باتت القرية الفلسطينية في هامش مجالي البصري، وكان بإمكاني أن أختار تجاهلها. بدا الأمر كما لو أن المنظر من كلية مندل صُمم لمحاكاة غياب الفلسطينيين.
بعد أن أخذتني الدهشة بمدى سهولة اختفاء العيسوية من المشهد المكاني، سألتُ طالبة إسرائيلية كانت تجلس في البهو أثناء زيارتي، عن المنظر الذي تطل عليه الكلية. فقالت: "أعتبر نفسي يسارية وحين أنظر إلى الأسفل، أرى الفلسطينيين وما يفعله الاحتلال بسكان العيسوية. فهي تفتقر إلى إمدادات المياه المستمرة، وتتكدس فيها أكوام القمامة. لكن إذا جلست هنا ونظرت خارجا يمكنك بسهولة تجاهل العيسوية". عندئذ سألتها: "هل تعتقدين أن هذا المكان صمم بهذا الشكل كي يختفي الفلسطينيون حين ننظر من هنا إلى الخارج؟"، فأجابت: "أعتقد ذلك، نوعًا ما. يمكنك عند جلوسك هنا التظاهر بأن الفلسطينيين غير موجودين. حين أتى المانحون لتدشين المبنى، قالوا لنا أن نجلس هنا ونستمتع بمناظر صحراء يهودا، من دون أن يأتوا على ذكر الفلسطينيين".
وخلال محادثة مع طالب إسرائيلي آخر كان يدخن السجائر على الشرفة في كلية مندل، بدا واضحًا أن هذا المنظر يخدم الهدف المتمثل في تجاهل وجود القرية الفلسطينية لصالح الاستمتاع على نحو "حميد" أكثر بمنظر الصحراء في الأفق. فحين سألته عن العيسوية وعلاقتها مع الحرم الجامعي، قال لي إنه "حي عربي. هو مليء بالمشاكل. نحن لا نتعاطى كثيرًا معهم". ثم أضاف: "لكن من الجيد أنك لا تستطيع رؤيته ليلًا. فمنظر الصحراء في الظلام جميل جدا".

*مايكل يونغ: محرر مدونة "ديوان" ومدير تحرير في مركز مالكوم كير- كارنيغي للشرق الأوسط.

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